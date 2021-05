Krek: Morda že v prihodnjih tednih v zeleni fazi

Odprti kampi, podaljšanje delovnega časa



Kakšni so trendi?



Širjenje različic virusa

Izboljšanje epidemiološke slike omogoča prehod v rumeno fazo. To pomeni, da se študenti in dijaki vrnejo na fultete ali v srednje šole.Vlada je odločila, da bo od sobote na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na prostem ter v zaprtih prostorih dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev. Ob pozitivnem mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa bo udeležencev lahko tudi več kot 50.Poleg tega je vlada sprostila delovanje kulturnih prireditev v zaprtih javnih prostorih in na prostem; prireditev ne bo dopustno izvesti brez sedišč, zasedenih jih bo lahko največ 50 odstotkov. Udeležba na prireditvah bo sicer dopustna le ob negativnem testu, cepljenju ali prebolelosti covida-19.Pri verskih obredih in drugih verskih praksah v zaprtih prostorih bo lahko navzočih toliko oseb, kot znaša polovica zmogljivosti sedišč v prostoru, na prostem pa jih bo lahko največ 50. Medosebna razdalja med udeleženci bo morala biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.Vlada je podaljšala tudi dovoljeni čas opravljanja gostinske dejavnosti, in sicer bo od ponedeljka ta od 5. do 22. ure, in ne več od 7. do 19. ure., državna sekretarka na ministrstvu za kulturo, je poudarila, da pozdravljajo izboljšanje razmer, da se bodo začele izvajati tudi kulturne storitve. Sprošča se zbiranje oseb glede na kvadraturo in glede na število 50. Kulturne prireditve pa se sproščajo pod temi pogoji: možno je izvajanje prireditev tako zunaj kot znotraj, kjer so sedišča, skladno z vsemi navodili NIJZ so sedišča lahko zasedena polovično. Udeleženci se lahko prireditve udeležijo pod pogoji PCT, to pomeni, da morajo imeti negativni test, da so bolezen preboleli v zadnjih mesecih ali pa da imajo dokazilo o cepljenju. Za mlajše od 18 let to pravilo ne velja, je dodala.​»Imamo kulturne ustanove, ki so bile že odprte, ta pogoje je bil število oseb in kvadratura, na drugi strani imamo kulturne prireditve, ki se lahko izvajajo znotraj ali zunaj, v tem primeru je potrebno zagotoviti, da je zasedenost le 50 odstotna in da imajo udeleženci izpolnjen pogoj PCT.«Glede verske svobode pa je dejala, da omogoča zbiranje 50 oseb z največ polovično zasedenostjo sedišč z ustrezno zagotovljeno razdaljo tako znotraj kot zunaj.Vlada je podaljšala tudi dovoljeni čas opravljanja gostinske dejavnosti, in sicer bo od ponedeljka ta od 5. do 22. ure, in ne več od 7. do 19. ure. Za vstop v lokale je treba še vedno imeti izpolnjen pogoj PCT. To je varovalka, da zavarujemo zdravje gostov, na drugi strani pa ohranjamo varnost lokala, je povedal, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.Obratovalni čas se podaljšuje, ves ta časa velja PCT, zunaj ta pogoj ne velja, tam mora biti poskrbljeno za razdaljo med mizami in omejitev števila ljudi za mizo. Gostinec lahko gosta opozori na upoštevanje pogoja PCT, vendar lahko to preverja le inštekcija.Dovoljeno bo kampiranje, odpirajo se tudi igralnice in prirejanje iger na srečo., dr. med., direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je pojasnil, da se v Evropi zmanjšuje povečevanje okužb, prav tako smrti, le nekaj držav ima krivuljo navzgor. Pri sosednjih državah incidenca pada, kar pomeni, da smo v dobrem trendu navzdol. Število na novookuženih počasi pada tudi pri nas.Krek je glede na modelske napovedi povedal, da bi lahko že v prihodnjih tednih prišli v zeleno fazo, morda že konec maja ali pa v začetku junija. Opozoril pa je, da s sproščanjem ukrepov obstaja možnost, da se slika lahko hitro obrne.Glede cepljenja je dejal, da je pol milijona oseb cepljenih s prvo dozo, polovico od tega pa tudi z drugo. Dodal je, da je prebolelih več kot 160.000 oseb v zadnjega pol leta, za katere velja, kot da bi bili cepljeni z enim odmerkom. Skupno to pomeni, da je precepljenih okoli 40 odstotkov Slovencev, kar seveda vpliva na hitrost širjenja.Glede na napovedi dobav, bi lahko do konca junija precepili okoli 75 odstotkov oseb z vsaj enim odmerkom. V državi deluje 80 cepilnih centrov. V Sloveniji uporabljamo cepiva, ki jih je odobrila evropska agencija za zdravila, zato so varna in učinkovita, je poudaril Krek. Za zdaj cepiva še ne moremo izbirati.Glede dvomov v cepljenje je povedal, da dvomi so bili in bodo, a stranskih učinkov ni veliko, kar pomeni, da so cepiva varna.Krek je povedal, da je bila oseba, pri kateri so odkrili indijsko različico virusa, v karanteni. Morda se je nalezel še en njen sorodnik. Če se bo začela širiti, se lahko zgodi kot z birtansko, ki je trenutno večinsko razširjenja. Indijska različica naj bi bila enako močna ali morda nekoliko šibkejša od britanske različice.Mag., direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je pojasnila, da je britanska različica pri nas izrinila vse ostale. Glede indijske različice je dejala, da so jo pri nas potrdili 20. aprila. Različica epidemiologe skrbi, saj poseduje nekatere mutacije v specifični kombinaciji. Velika Britanija ocenjuje različico za enako nalezljivo kot britansko različico, drugih podatkov še ni na voljo, tako ni jasno, kako se bo obnašala v prihodnosti.