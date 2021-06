Ob 30. obletnici prisege prvih slovenskih nabornikov izpostavili njihov pomen

FOTO: Voranc Vogel/Delo

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je potekala slovesnost ob 30. obletnici prisege prvih slovenskih nabornikov. Med udeleženci so bili predsednik države, premierin, ki je, ko koaliciji tudi v drugo ni uspelo zbrati potrebnih glasov za njegovo razrešitev, ostal predsednik državnega zbora.Navzoči so bili tudi obrambni minister, predsednik prve slovenske vladein drugi. Janša se je ob jubileju spomnil usposabljanja nabornikov in poudaril njihov pomen za varnost države, ob tem pa se zahvalil tistim, ki ohranjajo zavest, da Slovenska vojska (SV) trdno stopa po poteh izročila prve generacije, so po slovesnosti sporočili iz kabineta predsednika vlade.Na slovesnosti so sicer obeležili dogodek, ko je pred 30 leti v učnih centrih na Igu in v Pekrah pri Mariboru slovesno zaprisegla prva generacija 270 vojaških nabornikov, ki so služili v Teritorialni obrambi.Kot je povedal premier, takratna prisega ni bila toliko pomembna z vojaškega vidika, pač pa je imela silen moralen pomen za Slovenijo. »To je bil namreč zadnji dokaz Slovenkam in Slovencem, da je država, ki šele nastaja, pripravljena na najpogumnejši korak v svoji zgodovini, da je pripravljena najusodnejši korak narediti resno, ne operetno, ga zavarovati, braniti in vztrajati do konca,« je izjavil.Opomnil je, da danes obrambo in varnost zagotavljamo v sodelovanju s partnerji v Severnoatlantskem zavezništvu, pred 30 leti pa so bile to oddaljene sanje. Dodal je, da bo v zgodovini naroda prvi generaciji slovenskih vojakov vedno pripadalo posebno mesto.