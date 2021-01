Ob deževju bodo reke še naraščale

Ob deževju reke v zahodnem in osrednjem delu Slovenije naraščajo, pri čemer so nekoliko močneje narasle reke na Notranjskem. Drugod je vodnatost rek povečini ustaljena, so sporočili s Centra za obveščanje RS (CORS).



Naraščanje rek je pričakovati popoldne, zvečer in v noči na nedeljo. Močneje lahko narastejo reke na Notranjskem in v Primorju, kjer je ob pojavu neviht možno tudi hitro naraščanje hudourniških vodotokov. Posamezne reke na tem območju se lahko razlijejo. Danes se bodo ponovno pričele razlivati tudi Ljubljanica, Krka in nekateri njeni pritoki. Med 22. in 1. uro bo povišana gladina morja ob slovenski obali, so zapisali v poročilu CORS.



Po podatkih Agencije RS za okolje se bo zaradi večje količine novozapadlega snega danes v visokogorju Julijcev povečala nevarnost snežnih plazov in bo velika (4. stopnje).

