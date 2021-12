Ob interpelaciji tudi protest proti vladi

Kako vsak petek je tudi danes v središču prestolnice potekal shod nasprotnikov vlade. Na današnji dan so se protestniki spomnili ženskih demonstracij, ki so pred natanko tremi desetletji potekale na Trgu republike. Ženske so takrat zahtevale ohranitev svojih pravic, zlasti za ohranitev 55. člena v Ustavi RS, ki govori o svobodni izbiri staršev pri rojevanju otrok.

Protestniki so spomnili na ženske demonstracije pred tremi desetletji in njihovo aktualnost. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljanske demonstracije 17. 12. 1991 so bile prve ženske v samostojni državi in druge ženske demonstracije na Slovenskem. Prve so potekale pod okupacijo, med drugo svetovno vojno.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Protestniki opozarjajo, da tudi danes nekateri politiki ta člen še vedno ogrožajo. Na problematiko kršenja pravic žensk je opozorila Živa Vidmar, ki je bila aktivna že na protestu pred tridesetimi leti. »Ta boj je žal še vedno aktualen saj je med drugimi tudi predsednik NSi v intervjuju za Večer javno izrazil željo, da bi postal splav ženskam težje dosegljiv,« so spomnili protestniki.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V luči interpelacije

Ker bo na današnji seji potekalo tudi glasovanje o interpelacija ministra za okolje Andreja Vizjaka, so protestniki spomnili tudi, da bi moral odstopiti že po rezultatih referenduma o vodi. »V zadnjem letu in pol neti vse več škandalov, s svojimi dejanji pa vseskozi povzroča neznosno škodo, ne samo okolju, temveč tudi na drugih področjih. Po tem, ko je dodatno obogatel s spornim nakupom Petrolovih delnic tik pred deregulacijo cen bencina, je bil s prsti v marmeladi ujet tudi pri drugih sumljivih poslih,« so zapisali.

Vladi nasportujejo vsak petek že od njenega začetka. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na shodu je bilo tako mogoče videti tudi maski Vizjaka in predsednika NSi Mateja Tonina. »V protestnem gibanju smo prepričani, da je NSi, postala zgolj in izključno satelit SDS, zato bomo veseli, da se danes končno izkažejo s svojim pravim obrazom in jasno pokažejo vso svojo dvoličnost, sprenevedanje in lažno sredinsko usmerjenost. Če se bodo glasovanja v NSi vzdržali to seveda v praksi pomeni, da so ravno oni tisti, ki z nemim odobravanjem podpirajo nadaljnje ropanje in koruptivne prakse Vizjaka,« so bili jasni.

Spregovoril je tudi pesnik in univerzitetni profesor Boris A. Novak. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tribuna o javnem zdravstvu

Protestniki so izvedli tudi zadnjo letošnjo javno tribuno, na kateri je bilo v ospredju javno zdravstvo. Med poglavitnimi zahtevami, ki so jih izpostavili so ukinitev dopolnilnega zavarovanja in omejitev popoldanskega dela zdravnikov zaposlenih v javnem sektorju. Na tribuni so med drugimi sodelovali tudi Dušan Keber, redna profesorica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin Brigita Skela Savič, predsednica društva Srebrna nit Biserka Meden, donedavna predsednica Rdečega križa Ljubljana in članica skupščine ZZZS Nevenka Lekše, direktor Združenja zdravstvenih zavodov Marjan Pintar in predsednica Društva anonimnih alkoholikov Jasna Čuk.