Ob morju zasedeni do konca avgusta

Če boste hoteli rezervirati počitnice ob slovenskem morju, se boste morali malce potruditi, saj so sobe v številnih hotelih rezervirane do konca avgusta. Piko na i boljši turistični sezoni od lanske bodo postavili novi turistični boni. Izpolnjevanje tako imenovanega pogoja PCT portoroških turističnih delavcev ne skrbi. Gostov je zdaj več, več je tujcev, cene so najmanj take kot lani, vračajo se kongresni gostje.