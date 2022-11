Logar ob zaprtju volišč: To je bila kampanja »za«

Četudi nobena od javnomnenjskih anket ni napovedovala, da bo Anže Logar slavil – to možnost so sicer dopuščale – je sam pred volilnim molkom na družbenim omrežjih zapisal: »Dragi prijatelji, gremo na zmago.«

V njegovem volilnem štabu v kavarni Slamič je tokrat v primerjavi s prvim krogom, ko je bil tako on kot njegovi prijatelji prepričani v uspeh, vlada očitno večja negotovost. Njegov štab je povsem ločen od novinarjev. Predvideni sta le dve izjavi kandidata, ki je bil ob prihodu sicer dobre volje in se celo pošalil, da mu je kosilo dobro uspelo ter da se že štiri mesece počuti zmagovito.

Ob zaprtju volišč je Logar povedal, da je za njim naporna, a vsebinska kampanja. To kampanjo so po njegovih besedah oblikovali predvsem v smeri pozitivnega pogleda na prihodnji razvoj Slovenije. »To je bila kampanja ‛za’ in rezultat teh volitev bo tudi pokazal, kako pomembno je za Slovenke in Slovence govoriti o pozitivnih temah za prihodnost, za Slovenijo. Sodelujemo za prihodnost tudi ni samo slogan, ampak način, po katerem sam kot politik razmišljam in delujem. Pričakujem, da bo ta koncept danes tudi zmagovit.«

Romana Jordan, prva podpisana pod njegovo kandidaturo, je v izjavi za medije nato vseeno dejala, da na trnih so, ker jim je mar za Slovenijo, a da pričakujejo zmago. »Verjamemo, da se bo naš trud obrestoval in da smo uspešno pokazati obraz desnosredinske politike, ki je zmeren, spoštljiv in povezovalen. Dr. Anže Logar je res takšen človek.«

Logar je večji del dneva preživel v krogu družine. »Danes pakiramo, hčerka jutri odpotuje za tri dni na tabor, se že zelo veseli, skuhal bom kosilo in dan preživel v krogu družine,« je povedal ob prihodu na volišče. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tekom kampanje Logar sicer ni odgovarjal, kaj je plan B. Prav tako ni želel odgovoriti, ali je res, da želi z nastopom na predsedniških volitvah dokazati, da lahko zbere več glasov kot SDS in NSi na parlamentarnih volitvah. Ob nižji volilni udeležbi kot na parlamentarnih volitvah je v prvem krogu predsedniških volitev dobil 293.878 glasov, kar je skoraj 14 tisoč glasov več kot njegova stranka po vodstvom Janše. SDS in NSi skupaj pa sta jih na parlamentarnih volitvah dobila 361.691 glasov.

Kdo spremlja Logarja ... Tako kot v prvem krogu so v štab povabili tudi predsednike strank, ki so Logarja podprli. To sta bila v prvem krogu SDS Janeza Janše in SLS Marka Balažica, ki sta čas izkoristila tudi za dogovore o sodelovanju na lokalnih volitvah in volitvah v državni svet. Prihod pa je danes potrdil tudi prvak NSi Matej Tonin, ki naj bi v štab prišel nekaj po 20. uri. NSi je Logarja sicer podprla šele pred drugim krogom. Ob Logarju sta danes tudi Romana Jordan, prva podpisana pod njegovo kandidaturo, ter poslanka SDS in njegova prijateljica Eva Irgl. Ta je dejala, da je vzdušje pozitivno in da analizirajo kampanjo.

Sam se je v kampanji vseskozi skušal oddaljiti od stranke in podarjal svojo zmernost. Večkrat je izpostavil tudi drugačno stališče od strankinega. »Vseskozi se mi poskuša nalepiti etiketa, še posebej je to očitno po prvem krogu, v katerem sem se za nekatere očitno preveč dobro odrezal. Ali ni v Sloveniji že čas, da se odločimo in glasujemo za kandidata, ki kandidira, ne pa proti nekomu? Moja kandidatura je iskrena. Sam sem se odločil zanjo, a sem vesel, da sem dobil podporo stranke in tudi Slovenske ljudske stranke,« je navedel v intervjuju za Sobotno prilogo.

Logar je navedel še, da bodo na koncu volivke in volivci odločili, ali podpirajo njegov program prihodnosti Slovenije kot države zmagovalke prihodnjega desetletja ali pa bodo sprejeli neki drug koncept in nato morda razočarani ugotavljali, da glasovanje proti ne daje takšnih rezultatov, kot so pričakovali.

Kdo bodo njegovi svetovalci tako kot Nataša Pirc Musar tudi Logar ni razkrival.

Je pa kot eden redkih predsedniških kandidatov dejal, da si želi nadaljevati s politiko sedanjega predsednika Boruta Pahorja, pri čemer pa je napovedoval, da bo imel sam bolj proaktivno. Želi si formalizirati sestajanje vseh štirih politikov na najvišjih funkcijah.

Ob najavi kandidature je napovedal tudi sklic konvencije o prihodnosti Slovenije, kjer naj bi pripravili akcijski načrt – temeljni dokument ključnih strateških ciljev za prihodnje desetletno obdobje.