Ob začetku praznikov v veljavo stopajo novi ukrepi

08.55 Johnson v božični poslanici pozval k cepljenju proti covidu

Britanski premier Boris Johnson je v današnji božični poslanici sodržavljane pozval, naj se cepijo proti covidu-19, kar je označil za »čudovito darilo družini in celotni državi«. Izrazil je upanje, da bo letošnji božič bistveno lepši kot lanski. »Po dveh letih pandemije covida-19 ne morem reči, da je je konec, saj se različica omikron vse hitreje širi. Vendar vsi vemo, da lahko skupaj premagamo to različico, moramo se testirati in biti posebej pazljivi, ko se družimo s starejšimi in ranljivimi sorodniki,« je povedal. Dodal je, da je še vedno težko, a obenem izrazil prepričanje in upanje, da bo letošnji božič za Britance bistveno lepši kot lanski.

Razlog za to je po njegovih besedah tudi v cepljenju proti covidu-19, ki ga je označil za »nevidno in neprecenljivo darilo«. Ljudje se po njegovih besedah niso cepili samo zase, ampak tudi za prijatelje, sorodnike in vse, s katerimi se srečujejo. »Čeprav se čas za nakup daril izteka, še vedno obstaja čudovita stvar, ki jo lahko podarite svoji družini in celi državi, to je, da se greste cepit s prvim, drugim ali pa s poživitvenim odmerkom. Tako bodo prazniki prihodnje leto še lepši kot letos,« je v danes objavljeni poslanici še pozval Johnson. Spomnil se je tudi zdravstvenih delavcev, ki delajo čez božične praznike, negovalcev in vseh, ki pomagajo pri cepljenju.

08.44 Ekvador uvaja obvezno cepljenje proti covidu od petega leta dalje

Ekvador je v četrtek postal prva država na svetu, kjer je cepljenje proti covidu-19 obvezno tudi za otroke. Obvezno bo za vse od petega leta starosti dalje. »V Ekvadorju je cepljenje proti covidu-19 obvezno. To velja za vse osebe, stare pet let in več,« je sporočilo ekvadorsko ministrstvo za zdravje. Tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, so izvzeti iz obveznega cepljenja.

Na ministrstvu so dodali, da je odločitev za obvezno cepljenje utemeljena v ekvadorski ustavi, ki pravi, da mora država zagotoviti pravico do zdravja. V tej južnoameriški državi je polno cepljenih okoli 69 odstotkov od 17,7 milijona prebivalcev. 900.000 jih je prejelo tudi že tretji odmerek cepiva proti covidu. Potrdili so skoraj 540.000 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 33.600 covidnih bolnikov.

Pandemija koronavirusa se še ne umirja. FOTO: Jasen Vinlove/Usa Today Sports

07.25 Novi ukrepi

Začetek božično-novoletnih praznikov bodo pospremili novi ukrepi za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom. Skrajšuje se veljavnost testiranja pri pogoju PCT in omejuje število udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah. Na nocojšnji božični večer, pa tudi na silvestrovo, bo dovoljeno zasebno zbiranje oseb iz do treh gospodinjstev. Vlada je nove ukrepe potrdila v četrtek s spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19 in jih zvečer objavila v uradnem listu.

Veljavnost testiranja za izpolnjevanje pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran) je pri testih PCR skrajšana na 48 ur in pri hitrih antigenskih testih na 24 ur od odvzema brisa. Druženje na današnji božični večer, pa tudi na silvestrovo, je dovoljeno, a omejeno na osebe iz do treh gospodinjstev in možno pod pogojem, da se vse osebe, starejše od 6 let pred zbiranjem samotestirajo.

V noči na 1. januar obratovalni čas gostinskih obratov ne bo omejen, dovoljena bo tudi živa glasba. Enako kot sedaj je dovoljena le strežba pri mizah, bodo pa morali gostje - ne glede na svoj morebitni status cepljenega ali prebolevnika - pred vstopom izkazati negativen hitri ali PCR test, ki ne bo smel biti starejši od 12 ur. Možen bo tudi test za samotestiranje, pri čemer odlok določa, da gostinci določijo mesto samotestiranja, ki se izvede pred vstopom v gostinski obrat. Na in ob prevzemnih mestih medtem ni več dovoljeno uživanje hrane in pijače.

Največje dovoljeno število udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah je po novem omejeno na 750. Za obiskovanje vseh prireditev je še vedno obvezno izpolnjevanje pogoja PCT in nošenje mask, dovoljene so še vedno le prireditve v sedečem režimu s predpisanim razmakom med sedišči. Izjema pri uporabi zaščitne maske pa so po novem nastopajoči na vajah za kulturno prireditev.

Vlada je podaljšala tudi ukrep delnega povračila izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka do konca februarja. Že v četrtek pa so začele veljati spremembe, po katerih je določena omejitev števila strank v trgovinah, in sicer je dovoljena ena stranka na 10 kvadratnih metrov površine.