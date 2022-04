Občinski prostorski načrt sprožil špekulacije

V nadaljevanju preberite:

Krajani v Bertokih so na javni predstavitvi nedavno nasprotovali predlogu koprskega občinskega prostorskega načrta, ki stanovanjsko in gospodarsko širitev mesta predvideva prav na njihovem območju. Dodatno so stvari zapletli sumi o špekulacijah z zemljišči, v katere naj bi bil vpleten celo koprski občinski uradnik. Razlog je, da je predvidena sprememba ketijskih zemljišč v stavbna.