Na tokratnih protestih pričakovana največja udeležba

Odsotnost socialnega dialoga

Redni petkovi kolesarski protesti so dobili nov zagon, tokrat so organizatorji napovedali vseslovensko vstajo za predčasne volitve. Da bo protest številno verjetno največji v zadnjih mesecih, pove že podatek, da je udeležbo napovedalo pet sindikalnih central, ki so pred kratkim izstopile iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Udeležbo pa so napovedali tudi študentje, upokojenci, mladi, akademska sfera, kulturniki, okoljevarstvene organizacije, glasbeniki, umetniki in drugi.Glede jutrišnjega napovedanega shoda bosta ob 12.30 pred Policijsko upravo Ljubljana izjavo podala policijski inšpektorin, predstavnica zdravstvenega inšpektorata.Ker gre za neprijavljen javni shod, bo policija poleg klasičnega varovanja ljudi in premoženja iskala, kot je to običajno, tudi organizatorja oziroma organizatorje.Reprezentativne sindikalne centrale Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in KNSS-Neodvisnost opozarjajo, da vlada krši pravila o delovanju ESS, ki ji nalagajo, da s socialnimi partnerji sodeluje pri pripravi zakonov, zlasti tistih, ki zadevajo socialno-ekonomski položaj ljudi, še preden jih sprejme in posreduje v državni zbor.Da največje sindikalne centrale ne izključujejo ulice za uveljavitev svojih pravic, so napovedali tudi na nedavni novinarski konferenci, kjer so spregovorili o razlogih za izstop iz ESS.Najbolj očitno je vlada po njihovem pravila kršila že pri interventnih zakonih, pri zakonu o nacionalnem demografskem skladu, zakonu o debirokratizaciji in še bolj pri aktualnem predlogu sprememb davčne zakonodaje, ko je, tako centrale, ESS povsem prezrla. Gre za zakone, ki po prepričanju sindikatov predstavljajo razgradnjo socialne države, rušijo solidarnost in vodijo k večji razslojenosti družbe.Sindikalisti bodo jutri med drugim opozarjali na odsotnost socialnega dialoga pod aktualno vlado, na splošno pa bodo ljudje izražali nezadovoljstvo zaradi vladnih potez, ki po njihovi oceni rušijo demokratične standarde.Od nastopa vladesredi lanskega marca in od prvih potez, do katerih je bil del javnosti kritičen, se je v Ljubljani in občasno še drugod po Sloveniji zvrstilo že na stotine protivladnih protestov. Samo lani jih je bilo po podatkih policije 420. A po napovedih skupin udeležencev se jutri obeta najmnožičnejši protest do zdaj.