Obisk pametnega podeželja

Irena Šinko, ministrica, pristojna za kmetijstvo, in Emilija Stojmenova Duh, ministrica za področje digitalne preobrazbe, sta si včeraj ogledali projekta pametne vasi v Šmarjah in pametnega kmetijstva v Škocjanu. Stojmenova Duh je pri prvem projektu v preteklosti sodelovala kot vodja, v obeh primerih pa naj bi šlo za pozitivno prakso in prihodnje usmeritve.

Ministrica za področje digitalne preobrazbe je kot predstavnica Univerze v Ljubljani sicer pred dvema letoma sodelovala z lokalno skupnostjo Šmarje pri Kopru pri strategiji digitalizacije vasi. Prav ta projekt pa si je včeraj pogledala v novi vlogi. V pilotnem projektu Interreg Alpine Space – SmartVillages, kjer so uresničili vzpostavitev odprtega omrežja WiFi na vaškem trgu in medsebojne spletne povezave vaške skupnosti ter obveščanje o aktualnih temah v obliki »e-community«, sicer sodelujeta tudi Solčava in Zgornja Kungota. Projekt pa v nadaljevanju predvideva tudi skupno promocijo lokalnih proizvodov. »Smo še v razvojni fazi, saj smo vmes mirovali zaradi omejitev, povezanih s pandemijo covida-19. Dosegli smo vrsto tehnoloških rešitev – od parkiranja naprej. A ne gre le za digitalizacijo in razvoj napredne infrastrukture, pač pa tudi za izboljšanje kakovosti življenja krajanov, denimo tudi medgeneracijskega sodelovanja pri prevozih starejših,« je pojasnil Andrej Medved, lokalni koordinator projekta, sicer pa predsednik Krajevne skupnosti Šmarje.

Preizkušanje pametnih vinogradov

Ministrici sta obiskali tudi vinograd kmetije Kralj v Škocjanu pri Kopru, ene od sedmih slovenskih kmetij, ki sodeluje pri projektu »Smart agro grape«. »V vinograde smo postavili senzorje za ugotavljanje stanja tal – vlažnosti in drugih parametrov, obenem pa jih bomo spremljali tudi s pomočjo dronov, ki bodo pokazali sliko iz zraka. S sprotnim obveščanjem o merjenih parametrih in obdelavo podatkov bodo vinogradniki lažje načrtovali svoje delo in privarčevali s fitofarmacetskimi sredstvi, kar bo tudi v korist okolja,« je povedal Jure Verhovnik iz ljubljanske fakultete za elektrotehniko, ki je eden od partnerjev pri projektu.

Oba omenjena projekta sta podprta tudi s programom razvoja podeželja, čezmejnega sodelovanja in evropskega partnerstva za inovacije.Digitalizacija v kmetijstvu in pametne vasi pa so tudi del novega strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027.