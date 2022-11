Oblast želi javni servis vrniti javnosti

V nadaljevanju preberite:

Najpomembnejši cilj novele je umik politike iz RTV Slovenija ter popolna institucionalna in programska avtonomija radiotelevizije. Nasprotniki iz vrst opozicije in njej bližnje civilne družbe pa trdijo, da se vrata politizacije šele odpirajo. "Zakon naj bi zagotavljal popolno institucionalno in programsko avtonomijo RTV oziroma novinarsko avtonomijo in uredniško neodvisnost," novelo zakona branijo zagovorniki depolitizacije javnega servisa.