Obljubljal stolp do nebes, gradijo pa jih drugi

Kanela Tower (D-R-A-F-T Arhitekti) je 418 metrov visoka stolpnica, ki jo je leta 2014 zasnoval Matej Mljač, in to na zemljišču, o katerem se zdaj na smrt prepirajo, Milan Mandarić je primer pripeljal do ustavnega sodišča, Boris Popovič pa bi imel referendum.