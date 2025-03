Obrambni posli so val, ki ga želi ujeti industrija

V nadaljevanju preberite:

Številna slovenska podjetja in raziskovalni inštituti se lahko pohvalijo s partnerstvi v različnih obrambnih projektih, kar kaže, da imamo znanje, inovativnost in konkurenčnost. S takšnimi dosežki slovenska obrambna industrija krepi položaj med konkurenco in konstruktivno prispeva k razvoju evropske obrambne industrije in varnosti. Od leta 2021 do konca leta 2024 je za 35 razvojnih projektov evropska komisija namenila skoraj 680 milijonov evrov, od tega so slovenska podjetja dobila slabih 47 milijonov evrov.

Evropski obrambni sklad je osrednji obrambni sklad Evropske unije, namenjen financiranju inovativnih obrambnih produktov in storitev. Včeraj so v veliki dvorani ljubljanske mestne hiše pripravili predstavitev razpisa, ki daje priložnost za vključitev v evropske obrambne projekte. Slovenija, ki v preteklosti pri predhodnikih tega sklada ni dosegala večjih uspehov, se je s trdim delom za to pristojnih ljudi na obrambnem ministrstvu in na Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SBRA) v Bruslju v zadnjem obdobju bistveno izboljšala.