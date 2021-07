Od danes morajo izpolnjevanje pogojev PCT preverjati tudi gostinci

8.35 Inšpektorat v tem mesecu s 1080 nadzori spoštovanja karantene, 45 postopkov še v teku



Zdravstveni inšpektorat je v tem mesecu opravil 1080 nadzorov nad spoštovanjem karantene, pri čemer je 45 postopkov še v teku, pri ostalih pa neskladnosti niso ugotovili, so za STA pojasnili na inšpektoratu. Sicer pa je ministrstvo za zdravje od začetka julija izdalo 387 odločb o karanteni, 9570 ljudi pa je izpolnilo izjavo o karanteni.



Trenutno velja, da mora oseba, ki ji je v pogovoru z epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) opredeljeno, da je bila v visoko tveganem stiku z osebo, okuženo z novim koronavirusom, izpolniti izjavo o seznanitvi z napotitvijo v desetdnevno karanteno na domu, ki je dostopna na povezavi eUprava.



Če ta oseba ne izpolni omenjene izjave, NIJZ o tem obvesti ministrstvo za zdravje, ki izda odločbo, je pojasnila Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata.



Podobno je pri delu policije. Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah namreč policija osebam, ki prihajajo z območja z visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom in izpolnjujejo pogoj za odreditev karantene na domu, v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih da v podpis izjavo o napotitvi v karanteno na domu. Kontrolne točke so v skladu z veljavnim odlokom o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19 samo na letališčih in pristaniščih, na notranjih mejah pa tudi na vstopnih in izstopnih železniških postajah.



Po podpisu izjave podatke o osebi, ki je napotena v karanteno na domu, posredujejo NIJZ, ki vodi evidenco o karanteni. Če se oseba odloči, da ne bo podpisala izjave, podatke pošljejo ministrstvu za zdravje, ki izda odločbo o karanteni na domu.



Na ministrstvu za zdravje so za STA pojasnili, da je od začetka meseca izjavo ob prehodu meje podpisalo približno 7330 oseb, v informacijski rešitvi preko portala eUprava pa je izjavo pridobilo 2240 oseb. Poleg tega je ministrstvo izdalo 107 odločb tistim, ki so prehajali mejo, pa niso izpolnjevali pogojev za prehod brez karantene in niso želeli podpisati izjave. V primeru visoko tveganih stikov z okuženo osebo pa je ministrstvo izdalo 280 odločb o karanteni.



8.30 Francoski parlament potrdil uporabo covidnih potrdil za restavracije in vlake



Francoski parlament je v nedeljo potrdil zakonodajo, v skladu s katero bodo morali Francozi od začetka avgusta covidno potrdilo predložiti tudi za vstop v restavracije, kavarne in medkrajevne vlake.



V skladu z dekretom francoskega predsednika Emmanuela Macrona morajo ljudje v Franciji od pretekle srede za vstop v kulturne ustanove, na športna tekmovanja in vse druge dogodke oziroma kraje, kjer se zbere več kot 50 ljudi, predložiti covidno potrdilo. Z njim dokazujejo, da so cepljeni proti covidu-19, da so to bolezen preboleli ali pa da imajo negativen izvid testa na novi koronavirus.



Francoski parlament pa je od torka razpravljal o razširitvi uporabe covidnega potrdila na druge dejavnosti. Zakonodajo je najprej potrdil spodnji dom oziroma narodna skupščina, vendar je nato senat dodal številna dopolnila. V nedeljo zvečer so predstavniki obeh domov dosegli kompromis, nakar je narodna skupščina dokončno potrdila zakon, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



6.40 Na hrvaški obali od danes omejeno število ljudi na prireditvah



V vseh županijah ob hrvaški obali od polnoči veljajo strožji epidemiološki ukrepi, in sicer predvsem za omejitve števila ljudi na javnih in zasebnih prireditvah. Do 15. avgusta bodo na vseh prireditvah s 50 do največ tisoč udeleženci obvezna evropska covidna potrdila. Pri vstopu v državo je veljavnost potrdil o cepljenju podaljšana za 270 dni.



Hrvaški štab civilne zaščite se je odločil za uveljavitev dodatnih omejitev v prizadevanjih, da bi podaljšali turistično sezono in preprečili uvrstitev Hrvaške na rdeči seznam Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC). Od sredine julija je celotna hrvaška obala na oranžnem seznamu ECDC, medtem ko so celinski deli zeleni.



Od danes je število udeležencev na javnih prireditvah omejeno na 50 ljudi. S covidnim potrdilom, ki zagotavlja pogoj PCT (prebolevnik, cepljen, testiran), je možna udeležba največ tisoč ljudi. Ta omejitev velja tudi za gostinske objekte v kategoriji bari.



Na zasebnih dogodkih, kot so poroke, so število gostov zmanjšali s 30 na 15. Tudi na zasebnih dogodkih je možno imeti več ljudi, a so prav tako pogoj covidna potrdila. Vsi javni in zasebni dogodki lahko potekajo najdlje do polnoči.



Dovoljenja za vse dogodke, vključno s sejmi na odprtem, bodo izdajali lokalni štabi hrvaške civilne zaščite. Izjema so prireditve nad tisoč udeleženci, za katere bo zeleno luč lahko prižgal nacionalni štab civilne zaščite. Športne prireditve ob navzočnosti gledalcev je možno organizirati, le če imajo vsi gledalci ter tudi tehnično in organizacijsko osebje covidno potrdilo, je še objavil nacionalni štab civilne zaščite.



Na Hrvaškem od polnoči veljajo tudi spremembe glede omejitev pri vstopu potnikov na hrvaških mejnih prehodih. Potrdila o cepljenju ali preboleli bolezni po novem ne bodo smela biti starejša od 270 dni. Doslej je bila omejitev 210 dni.



6.30 Od danes morajo izpolnjevanje pogojev PCT preverjati tudi gostinci



Ponudniki blaga in storitev morajo od danes preverjati izpolnjevanje pogojev PCT za potrošnike pred vstopom v gostinske lokale, igralnice in nastanitvene obrate ter pred uporabo žičniških naprav. Da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno v omenjenih prostorih, morajo potrošnike obvestiti s pisnim obvestilom na vidnem mestu.



Vlada je nov odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom sprejela v petek zvečer. Kot so ob tem pojasnili v sporočilu po dopisni seji vlade, glede na hiter porast števila okužb z različico delta novega koronavirusa v državah članicah EU obstaja možnost poslabšanja epidemiološke situacije v Sloveniji.



Z odlokom je tako določena obveznost ponudnika blaga in storitev, da preverja izpolnjevanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za potrošnike pred vstopom v igralnice, igralne salone in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvene obrate, v notranje prostore, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v prostore gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ter v prostore, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.

