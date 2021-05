Hrvati danes rahljajo protikoronske ukrepe

7.20 Na Hrvaškem danes rahljajo protikoronske ukrepe

V veljavi so tudi spremembe pri vstopu na Hrvaško. Otroci do 12. leta starosti od danes naprej za vstop na Hrvaško ne potrebujejo negativnega testa na novi koronavirus . FOTO: Voranc Vogel

6.50 Za gledalce na športnih prireditvah obvezna uporaba zaščitnih mask

Hrvaški notranji ministerje že v sredo napovedal, da otroci do 12. leta starosti od danes naprej za vstop na Hrvaško ne potrebujejo negativnega testa na novi koronavirus oziroma jim ne bo treba v samoizolacijo, če potujejo v spremstvu staršev ali skrbnikov, ki imajo negativen PCR ali antigenski test oziroma potrdilo, da so cepljeni proti covidu-19 ali da so covid preboleli.Za zdaj negativnega testa za vstop na Hrvaško ne potrebujejo otroci do sedmega leta starosti.Na Hrvaškem danes ukinjajo tudi omejitve o dovoljenem številu potnikov v javnem prevozu. Doslej je veljala omejitev števila na največ 40 odstotkov zmogljivosti vozil za javni prevoz potnikov. Na teh bo sicer še naprej obvezna uporaba obraznih mask.Število ljudi, ki se lahko udeležijo javnih dogodkov, so zvišali s 25 na 100. Gostincem, ki strežejo hrano, so ob strogih ukrepih dovolili postrežbo tudi v zaprtih delih lokalov in ne samo na terasah. Vsi gostinski lokali po novem obratujejo do 23. ure, prav tako pekarne. Prodaja alkoholnih pijač je prepovedana med 23. in 6. uro.Na zasebnih zabavah in pogrebih ni več omejitve števila ljudi. Poročne zabave so še zmeraj prepovedane, a z izjemo. Kot je v sredo pojasnil Božinović, je od danes mogoče dobiti dovoljenje za poročno zabavo z največ 120 povabljenimi, ki jo bo treba prijaviti pristojnemu štabu civilne zaščite najmanj pet dni pred dogodkom.Število udeležencev na kulturnih in umetniških prireditvah kot tudi na verskih dogodkih je odvisno od velikosti prostora, in sicer najmanj štiri kvadratne metre na obiskovalca. Vsi javni dogodki lahko potekajo do 23. ure.Znova se odpirajo še plesne šole in otroške igralnice, dovoljeni so treningi športnikov v zaprtih prostorih.Veljati je začel odlok o izvajanju športnih dejavnosti, ki ga je vlada dopolnila z obvezno uporabo zaščitnih mask za gledalce na športnih prireditvah. Odlok o izvajanju športnih dejavnosti, ki v drugih delih ostaja nespremenjen, se bo sicer podaljšal do vključno 6. junija.Za nadzor uporabe mask pri gledalcih bodo odgovorni organizatorji tekmovanj, določene pa so izjeme za mlajše od 15 let, ki bodo na tekmah z ožjimi družinskimi člani ali skrbniki.Izjema velja tudi za športnike in strokovne delavce v športu pri izvajanju športnih dejavnosti. S spremembo uporaba zaščitnih mask za športnike in strokovne delavce v športu ni več obvezna, vendar samo ob neposrednem izvajanju športnih dejavnosti, kot so denimo treningi v dvorani pri kolektivnih športih.Uporaba zaščitne maske ni obvezna tudi za osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj treh metrov, je sporočilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.