Od ponedeljka nova sproščanja

Zaradi umirjanja epidemioloških razmer je vlada, ki je bila včeraj na obisku v podravski regiji, sklenila, da se bodo v ponedeljek sprostile številne omejitve. Po 2029 opravljenih testih PCR so v torek potrdili 47 novih okužb, že četrti dan ni umrl noben bolnik s covidom-19.V gostinstvu bodo tako odpravili pogoj trimetrske razdalje med robovi miz in obveznega nošenja zaščitne maske v notranjosti gostinskih obratov. V poslovnih prostorih in trgovskih centrih ne bo več treba zagotavljati deset kvadratnih metrov na posamezno stranko.Igralnice bodo lahko delovale v celoti, prav tako bodo lahko zasedena vsa sedišča pri opravljanju kongresne dejavnosti. Bodo pa v nastanitvenih obratih, igralnicah, nočnih klubih ter v notranjih prostorih gostinske, sejemske ali kongresne dejavnosti lahko samo potrošniki, ki bodo izpolnjevali pogoj PCT.Tega bodo morali še naprej izpolnjevati zaposleni v frizerskih, kozmetičnih in drugih salonih higienske nege, v svetovalnih in terapevtskih storitvah, jezikovnih šolah ter drugih storitvah strokovnega izobraževanja in tudi zaposleni v gostinstvu, nastanitvah, igralnicah, nočnih klubih in diskotekah, sejemski in kongresni dejavnosti.V knjižnicah, muzejih, galerijah in tudi pri verskih obredih prav tako ne bo več omejitve dovoljenega števila ljudi, ki pa morajo ohranjati meter medsebojne razdalje in upoštevati higienske ukrepe. Na javnih kulturnih prireditvah ne bo več obvezna uporaba zaščitnih mask, tudi v zaprtih prostorih ne, bodo pa tako nastopajoči kot obiskovalci morali izpolnjevati pogoj PCT. Enako bo veljalo tudi za športno vadbo in prireditve.Od sobote bodo na seznam zelenih držav, za katere ne veljajo omejitve ob vrnitvi v Slovenijo, uvrščene Hrvaška (v celoti), Nemčija, Črna gora in Švica.