Od sobote vstop v Slovenijo tudi s hitrimi testi

Razširjen seznam izjem

FOTO: AFP

Med izjemami tudi športniki in pripadniki različnih služb

Od sobote bo na petih mejnih prehodih s Hrvaško in brniškem letališču potekalo testiranje na novi koronavirus s hitrimi antigenskimi testi, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Ob tem je na seznam izjem za vstop brez karantene ali negativnega testa PCR dodala pet novih, med njimi so športniki, otroci in pripadniki nujnih služb.Od sobote bodo lahko tisti, ki bodo ob prihodu iz rdeče države v Slovenijo želeli vstopiti na zunanji schengenski meji, pri čemer ne bodo predložili negativnega testa PCR ali pa če ne sodijo med 12 izjem, v državo vstopili samo na mejnih prehodih, kjer so zagotovljeni pogoji za testiranje s hitrim antigenskim testom.To so letališče Jožeta Pučnika ter mejni prehodi s Hrvaško Obrežje, Gruškovje, Metlika, Središče ob Dravi in Jelšane. Osebe, ki bodo na testiranju na novi koronavirus negativne, bodo lahko vstopile brez napotitve v karanteno na domu.Državljanom tretjih držav na nenujnem potovanju, ki testiranja s hitrim antigenskim testom ne bodo želeli opraviti ali pa bodo pozitivni, bodo vstop v državo zavrnili. Druge osebe, ki se ne bodo želele testirati ali bodo pozitivne na koronavirus, pa bodo morale v karanteno na domu.Vlada je ob tem razširila seznam izjem za vstop brez karantene ali negativnega testa PCR iz držav na rdečem seznamu. Od sobote bo dovoljenih 12 izjem, od tega pet novih. Med temi so osebe, ki so naročene na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrnejo takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročen mladoletnik, lahko pod enakimi pogoji vstopi njegov skrbnik.Nova je tudi izjema za državljane članic EU in schengenskega območja, ki prihajajo iz druge članice unije ali schengna, kjer so opravljali varstvo in pomoč osebam, ki to potrebujejo, ali pa so odpravljali neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje. Čez mejo se bodo morali vrniti v 12 urah po prehodu.Brez negativnega testa PCR oziroma napotitve v karanteno lahko po novem v Slovenijo vstopijo tudi otroci, ki še niso dopolnili 13 let in prehajajo mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop Slovenijo.Med izjemami bodo od sobote tudi športniki v športih, ki so dovoljeni v odloku, ki začasno omejuje izvajanje športne dejavnosti, športni sodniki in delegati ter člani spremljevalnega osebja športnika za namen izvedbe tekmovanj in vadbe. Vendar pa bodo morali na meji opraviti testiranje s hitrim testom, pri čemer bo moral biti rezultat negativen.Nova izjema pa bodo še pripadniki služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in druge osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze ali nudijo pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč. Čez mejo se bodo morali vrniti najkasneje v 48 urah po prehodu.Še vedno velja, da se osebe, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu, napoti v karanteno, razen če predložijo negativni izvid testa PCR. Ta ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Veljajo le testi, opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja.Na rdečem seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko, ki bo veljal od sobote, sicer ni večjih sprememb. Na njem ostajajo vse slovenske sosede ter tudi Srbija, Črna gora, BiH ter Severna Makedonija.