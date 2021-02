Od srede do srede: O novih pravilih v javnem šolstvu

Vlada v četrtek ni dala soglasja k objavi razpisa za vpis v prihodnje študijsko leto, ker te točke ni obravnavala, je na konferenci o razmerah s covidom-19 povedal predsednik vlade Janez Janša. Gradivo bo treba do prihodnjega tedna dopolniti s podatki o prihodnjih potrebah po delavcih, je bil njegov argument. O Janševi potezi sta v tokratnem videokomentarju razpravljalainNa vprašanje, kako gleda na potezo vlade, da bo odločala o razmerjih, kako naj v prihodnosti deluje univerzitetni sistem, je Markeš izpostavil tri stebre. »Mislim, da je treba enostavne razloge postaviti pred vse druge. Moramo slediti znanemu novinarskemu pravilu: sledi denarju. V tem primeru gre za kombinacijo specifičnih interesov po moči, denarju in oblasti. Druga plat je Janševa zamera do vsega intelektualnega, česar ne zmore oziroma misli, da ga ogroža. Tretjič, na ta način želi premier drugim vejam avtonomnih sfer pokazati, kdo je tukaj cesar. Kdo sme in zmore usmerjati slovensko družbo in strategijo.«»Opazil sem manipulacijo: Janša je preračunal, da se 39 odstotkov študentov vpiše na umetniške, humanistične ali družboslovne smeri, medtem ko se na inženirske vpiše tretjina. Iz tega navedka je videti, kot da izobražujemo preveč umetnikov. V tem razrezu je zamolčan podatek, da v kategorijo družboslovcev sodijo pravniki, ekonomisti in nenazadnje obramboslovci, kar je po izobrazbi Janša,« pa je dodal Žerdin in izrazil prepričanje, da ob dobrih inženirjih potrebujemo tudi dobre pravnike, ki bodo znali sestaviti dobre pogodbe.»Janša poskuša ukiniti branžo, iz katere je sam prišel. Podobno kot pred časom, ko je zavzel je ideologijo, da bivši komunisti ne smejo upravljati naše države, upravlja pa jo on – bivši komunist,« je še dodal Markeš.