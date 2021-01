Od srede do srede: Mrtvi tek po plundri

Še več videokomentarjev Od srede do srede: TUKAJ

Delova komentatorjainsta tokrat spregovorila predvsem o konstruktivni nezaupnici, ki jo bo opozicija v parlament vložila 15. januarja . »Ta datum se mi zdi precej odmaknjen, saj o konstruktivni nezaupnici poslušamo že dalj časa,« pravi Žerdin in dodaja: »Nekaj se vendarle premika, toda kar je znano do sedaj, je, da koalicija nima potrebne večine 46 glasov.«Svoj pogled je pristavil Markeš: »Koalicija Karla Erjavca nima večine. Na dlani pa je, da je zahteva po zamenjavi visoka, da je slovenska demokracija zrela za vnovičen premislek in da sedanja oblast visoko toksična.«V nadaljevanju je Žerdin sedanje stanje opisal kot mrtvi tek po plundri in predlagal: »Pojdimo na predčasne volitve. Toda tega ne morem v resnici predlagati, saj Slovenija nima ustavno veljavnega volilnega sistema. Zadrega je torej še večja, kot se zdi na prvi pogled.«Komentatorja sta v nadaljevanju pod drobnogled vzela še revizijo računskega sodišča , več pa si oglejte v videu.