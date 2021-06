Zaskrbljujoče dejstvo, da o novem pravosodnem ministru ne vemo ničesar

Predhodniki osebnosti z znanjem in izkušnjami

Imamo novega pravosodnega ministra, sta pogovor začela Delova komentatorjain. Prav dosti o njem ni znanega, sta se strinjala oba. Markeš je dejal, da ga dejstvo, da one ve ničesar, zelo skrbi. »Odsotnost vsega tega, kar bi o njem moralo biti povedano. Premiersploh ni prišel na sejo in ga podprl, karkoli izrekel,« je dejal Markeš.Ali Žerdin je priznal, da je živel v neki fantaziji, da o vseh političnih osebnostih v Sloveniji nekaj ve. »Ko sem slišal za ta ime in priimek sem obnemel. Potem sem aktiviral svojo običajno proceduro, katalog medknjižnične podatkovne baze, kaj je človek doslej v življenju napisal. O vseh, ki karkoli štejejo, se v tem katalogu da najti naslove njihovih del. Kaj so napisali v življenju. Tudi tu pa je katalog prazen oziroma je v njem mogoče najti en sam zadetek, in sicer naslov diplomske naloge.«Od ljudi, ki opravljajo s to državo, bi pričakovali, da so v življenju nekaj napisali, nekaj, kar je njihova referenca, meni Žerdin. Markeš je dodal, da bi se novi minister moral opredeliti do razlogov, zaradi katerih je njegova predhodnicaodstopila. Torej za (ne)imenovanje evropskih delegiranih tožilcev, za vprašanje avtonomije tožilstva, sodstva. Te stvari bi moral pred javnostjo pojasniti, je dejal komentator.Kakšna bo torej prva poteza novega slovenskega pravosodnega ministra? Delova komentatorja sta se vprašala, ali bo to ponovitev razpisa za evropske delegirane javne tožilce opremljena s sumom, da gre za protizakonito dejanje? Na zakonit način bo tale razpis zelo težko razveljaviti, kar predstavlja problem. Komentatorja sta nekaj vzporednic nato povlekla z odstopom notranjega ministra, ki pa ga premier Janez Janša ni prejel in zato Hojs ostaja na tej poziciji. V zraku je nedvomno dejstvo, da so tožilci na vlado naslovili tožbo s pravnimi argumenti in utemeljenimi razlogi.Vsaka spodobna oblast, ki nekaj da nase, je vedno pazila, da je na funkcijo pravosodnega ministra postavila nekoga z znanjem in referencami. Nekoga, ki je dajal težo tej funkciji. Odin, vsi so imeli za seboj pred ministrovanjem izkušnje in znanje. Osebe, ki so prihajale na pravosodno ministrstvo, so ustrezale definiciji osebnosti, je dejal Ali Žerdin.