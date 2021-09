Od zeleno obarvane socialne demokracije do eko feminizma

V nadaljevanju preberite:

Do pomladnih predsedniških volitev je še več kot pol leta, predvolitve kot prvo sito kandidatur pa so pred vrati. Nanje so pripravljeni v taboru zelenih, kjer podobno kot (neredki, ne pa tudi vsi) na desnici verjamejo, da so nujne: za Elizejsko palačo se morajo potegovati kredibilni politiki.



Zelene sile bodo primarne volitve pripravile med 16. in 19. septembrom, ko bo na spletu potekal prvi krog, ter med 25. in 28. septembrom, ko bo na vrsti drugo glasovanje in bo več kot 120.000 volivcev, ki so se že registrirali, iz peterice kandidatov potegnilo tistega ali tisto, ki ima najboljši program in karizmo ter največ možnosti za predsedniški stolček. V tekmo so se spustila bolj ali manj znana imena – še konec avgusta je po raziskavi YouGov/L’Internaute 43 odstotkov Francozov odgovorilo, da niso slišali za nobenega od njih –, kot so predsednica gibanja Génération écologie Delphine Batho, sopredsednik nove stranke Cap écologie Jean-Marc Governatori, evropski poslanec iz vrst Evropa, ekologija, zeleni (EELV) Yannick Jadot, župan Grenobla Éric Piolle (EELV) ter okoljska ekonomistka in ena od začetnic gibanja #MeToo v Franciji Sandrine Rousseau (EELV).