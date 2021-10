Odgovor vladi: Državno tožilstvo ni odgovorno za grožnje

Vrhovno državno tožilstvo RS se je odzvalo na izjave nekaterih predstavnikov vlade in predstavnikov političnih strank, potem ko so omenjali odgovornost tožilstva za grožnje politikom.

»Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS najodločneje zavračamo kakršne koli povezave oziroma odgovornost državnega tožilstva za grožnje, ki so bile v minulih dneh poslane predsedniku vlade, nekaterim ministrom, poslancem in predsednikom političnih strank ter poslanskim skupinam v Državnem zboru,« so zapisali.

»Na tovrstna dejanja smo se in se bomo tudi v prihodnje vedno odzvali v skladu z zakonom ter v okviru pooblastil in pristojnosti. Zato nikakor ne drži, da so tovrstne grožnje posledice blagega ali neprimernega odziva tožilstva v preteklosti, kot so to za medije v minulih dneh izjavili nekateri predstavniki vlade,« so nadaljevali.

»Prav tako ostro zavračamo izjave nekaterih politikov in predsednikov političnih strank, da tožilstvo omenjenih groženj politikom in vidnejšim predstavnikom oblasti ne bo obravnavalo oziroma jih bo zavrglo, ker je 'tudi na tožilstvu kar precej ekstremno levo usmerjenih tožilcev',« so še zapisali. »V obeh primerih gre za grobo zavajanje javnosti s podatki, ki ne ustrezajo realnemu stanju in škodijo ugledu državnega tožilstva v javnosti, saj na državnih tožilstvih preganjamo vse storilce kaznivih dejanj v skladu z zakoni in ustavo RS.«

Pošiljke z grožnjami s smrtjo in priloženim strelnim nabojem sta prejela predsednik vlade in SDS Janez Janša ter predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin. Pošiljko, v kateri je bil zgolj naboj, je prejel tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, prav tako so pošiljke z grožnjami prišle v DZ za poslanski skupini DeSUS in SNS. Na domači naslov sta jo prejela tudi Zmago Jelinčič in član poslanske skupine DeSUS Robert Polnar. Pošiljka z grožnjo je bila naslovljena tudi na ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška.