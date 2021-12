Odločili smo se, da bomo najboljši oreškarji

V nadaljevanju preberite:

Beti Burger se je s podjetnikom in ustanoviteljem znamke Rok's butter Rokom Staričem pogovarjala o tem, da sta za uspeh med drugim potrebni močna motivacija in ljubezen do izdelka. O tem, da rad pomaga mladim podjetnikom pri njihovih začetkih in da so sprva namaze kupovali predvsem fitnesarji, danes pa tudi ljubiteljski peki ter babice za svoje vnuke.

Svoje namaze oglašuje kot povsem slovenski proizvod – četudi oreški ne rastejo na slovenskih tleh. Arašidi so iz Argentine, lešniki iz Turčije, mandlji iz Španije, indijski oreški iz Vietnama. Koliko pa sta besedi slovensko in lokalno v tem poslu dejansko pomembni?

»Zelo, vendar ne more biti vse slovensko. Tudi mi smo si želeli dati na trg kakšen povsem slovenski produkt, a tu hitro nastane problem, ker Slovenija nima zadostnih količin ali pa je interes pridelovalca drugačen. Iskali smo slovenske lešnike, ampak potrebujemo jih nekaj ton in jih ne dobimo, sploh za našo hrustljavo, 'crunchy' različico, saj proizvajalci lažje prodajo cel lešnik kot zdrobljenega.« Naslednja težava je cena. Pogovarja se z veliko (končnimi) kupci, ki jih zelo zanima, da bi lahko v trgovini kupili slovenski proizvod, ko pa jih vpraša, ali bi bili zanj pripravljeni odšteti 12 evrov oziroma dvakrat več kot zdaj, je odgovor ne. »Vedno se tehta, kaj je pametno in kaj se izplača narediti. Z veseljem bi naredil tudi namaz iz slovenskih arašidov, če se najde kmet, ki bi jih posadil. Potem je tu seveda še podnebje, pa certifikati, analize … Včasih je bolje, da se prepustiš temu, kar trg že ponuja, in izdelke dejansko prodaš. Cena je namreč zelo pomemben dejavnik.«