Odločilni bodo pravilniki in nasledniki

V nadaljevanju preberite:

Večina v državnem zboru je sinoči odobrila zakon o dolgotrajni oskrbi. S sprejetjem tega pravnega okvira bo Sloveniji odprta pot do 59 milijonov evrov iz sklada za odpornost in okrevanje, katerih izplačilo je evropska komisija pogojevala s sistemsko ureditvijo področja. Prav to je bil tudi argument vladne strani, zakaj se s sprejemanjem tako mudi.