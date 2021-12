Odločitve s petkove seje odbora za izobraževanje ostajajo

Levica je po petkovi seji odbora za izobraževanje, na kateri so poslanci z osmimi glasovi potrdili predlog novega zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, predlagala razveljavitev vseh teh odločitev in razrešitev predsednice odbora Ive Dimic (NSi).

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je po poročanju STA pojasnil, da sklepov petkove seje ni možno razveljaviti, saj da tega poslovnik državnega zbora ne predvideva. Prav tako pa Zorčič ne pričakuje prav veliko od zahteve po razrešitvi Dimičeve, saj ima vsaka poslanska skupina dodeljeno določeno mesto v posameznem odboru in sama predlaga kandidata na mesto predsednika. Dimičeva je na novinarski konferenci poudarila, da z mesta predsednice ne namerava oditi: »Sejo sem vodila v skladu s poslovnikom.«

V petek se je zapletlo, ko se je po večkratnih prekinitvah seje bližala ura, ko bi morali sejo zaključiti. Kolegij predsednika državnega zbora namreč ni izglasoval sklepa, po katerem bi bilo omogočeno delo odbora po 22. uri. Ko ob 22. uri seje niso prekinili, so poslanci Levice Dimičevo večkrat opozorili, da odbor ne sme zasedati. Dimičeva je s sejo nadaljevala, Aljaž Kovačič, LMŠ, in Luka Mesec, Levica, pa sta napovedala obstrukcijo, za katero je Dimičeva opozorila, da bi morala biti napovedana že ob začetku obravnave točke, zato je ni sprejela.

Poslanci Levice in Kovačič so ob opozorilih, da gre za neregularno vodenje, sejo zapustili, ostali poslanci pa so nadaljevali z glasovanjem in izglasovali amandmaje koalicije.

Iva Dimic: Seja je bila sklepčna

Na petkovo dogajanje se je danes odzvala tudi Dimičeva, ki je priznala, da kolegij predsednika državnega sklepa ni sprejel sklepa, da se seja lahko nadaljuje po 22. uri, a poudarila: »Poslanci Levice so želeli na vsak način z neprimernim obnašanjem, tudi osebnimi grožnjami, proceduralnimi predlogi, da bi sejo zavlačevali in bi bila ura že 22. Ker pa smo bili že v fazi glasovanja o amandmaju k prvemu členu, v dvorani je bil nemir, postopkovne zahteve, sem dala na glasovanje, ali se poslanci strinjajo, da s sejo nadaljujemo in je bil sklep potrjen.«

Vse amandmaje in predlog novele zakona so končno potrdili z osmimi glasovi za. Dimičeva je poudarila, da ne drži, da seja ne bi bila sklepna: »Seja je bila sklepčna. Bilo nas je devet poslancev, od tega jih je osem glasovalo.«

Dimičeva je še poudarila, da je bilo obnašanje poslancev Levice in Aljaža Kovačiča neprimerno za hram demokracije: »Razočarana sem nad verbalnim nasiljem. Ko sem šla sama v parkirno hišo, sem šla z zelo slabim občutkom. Ni prijetno, da se v tem državnem zboru, kjer bi morali biti enotni, složni, dogajajo take stvari in taki verbalni napadi.«

Novela zakona na januarski seji?

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je po poročanju STA dejal, da je bila na petkovi seji kršena odločitev kolegija, kar ni kršitev poslovnika državnega zbora, kršitev ure pa ni razlog za razveljavitev odločitev. Zorčič je sicer na današnji seji kolegija predlagal, da bodo predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja poslanci v državnem zboru obravnavali na januarski seji.

Ta odločitev je presenetila Dimičevo: »Vse smo izpeljali v postopku in vse je bilo narejeno. Danes ob 9. uri je že bilo objavljeno poročilo odbora, kar je pogoj, da predsednik uvrsti to na dnevni red seje državnega zbora. Če predlog novele zakona ne more iti na decembrsko sejo, na januarski bo pa lahko, se sprašujem, kaj je bil namen in ali je bila to res organizirana, skupna akcija opozicije.«

V Levici pa so zadovoljni z Zorčičevo odločitvijo, da novele zakona ne bo na dnevnem redu decembrske redne seje državnega zbora. Predlagani noveli zakona, ki spreminja sestavo svetov zavodov vrtcev in šol, nasprotuje celotna stroka, saj da to pomeni vdor politike v vzgojo in izobraževanje.