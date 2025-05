Odprava obveznega članstva v KGZS skozi prvo sito

Poslanci državnega zbora so z 38 glasovi za in 30 proti (71 navzočih) sprejeli sklep, da je predlog novele zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici (KGZS), ki ukinja obvezno članstvo v tej organizaciji, primeren za nadaljnjo zakonodajno obravnavo.

O njem bo zdaj najprej odločal parlamentarni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog novele zakona o KGZS sta marca letos državnemu zboru v obravnavo predložila poslanca Gibanja Svobode in SD.

Včeraj je v državnem zboru potekala prva obravnava predloga novele.

Soglasno podporo so ji napovedali le v Svobodi, v poslanski skupini SD so bili glede odločitve o podpori neenotni, tretja koalicijska partnerica Levica pa je že ob vložitvi osnutka novele zakona napovedala, da ga ne bo podprla.

Proti predlogu novele so se izrekli tudi v SDS in skupini nepovezanih poslancev, v NSi pa so napovedali, da se bodo pri današnjem glasovanju vzdržali.