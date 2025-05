Kmetje naslednji teden na sestanek h Golobu in Čalušić

V nadaljevanju preberite:

Kmetijske stanovske organizacije so za danes pred poslopjem državnega zbora nameravale izraziti nezadovoljstvo nad vladnim »zavračanjem dialoga« s kmeti, a so si po hitrem odzivu iz kabineta premierja Roberta Goloba, da se je z njimi pripravljen sestati, premislile. Glavni trn v peti je sveženj predlogov kmetijske zakonodaje, ki jih je pripravilo resorno ministrstvo. Organizacije trdijo, da jih vlada sprejema mimo kmetov, v vladi in na kmetijskem ministrstvu to zanikajo.