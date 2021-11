Odstopil poslanec SDS Ljubo Žnidar

Ljubo Žnidar, ki je postal nadomestni poslanec 2. aprila lani, po imenovanju Jelke Godec na funkcijo državne sekretarke v kabinetu predsednika vlade, je podal odstopno izjavo.

Njegov odstop nam je potrdil tudi vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, ki je povedal, da je odločitev sprejel sam in da se vrača nazaj v gospodarstvo. Kot je pojasnil, tudi posebne dodane vrednosti z vidika njegove aktivnosti niso videli, prav tako ne bo več kandidat za poslanca na prihodnjih volitvah. Odstopil je takoj po glasovanju o kandidatu za ustavnega sodnika.

Namesto njega v parlamentarne klopi menda prihaja Karmen Kozmus Ferjan, svetovalka za odnose z javnostmi finančnega ministra Andreja Širclja in celjska mestna svetnica.

Žnidar je bil za poslanca na predčasnih volitvah izvoljen leta 2011, od oktobra 2012 do marca 2013 pa je opravljal funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Poslanec je bil tudi od leta 2014 do 2018, nato pa je služboval na DRI kot vodja projekta. Trinajst let je bil župan občine Polzela.