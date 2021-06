Odziv na odvzeme krvi za preverjanje svinca pri otrocih letos slab

​Sanacijski program se izteka prihodnje leto

V Zgornji Mežiški dolini so se danes začeli odvzemi krvi triletnikom za preverjanje vsebnosti svinca. »Odziv je na žalost slabši kot v prejšnjih letih. Prijavljenih je približno polovica vabljenih otrok, torej okoli 70,« so za STA pojasnili na NIJZ. Zato starše še vedno vabijo, da otroke pripeljejo oziroma da se z NIJZ dogovorijo za ustrezen termin.Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je tudi letos povabila starše, da pripeljejo svoje triletnike iz Zgornje Mežiške doline na odvzeme krvi za preverjanje vsebnosti svinca v krvi. Vabila so poslali 128 otrokom, odvzeme krvi v zdravstvenih postajah Črna na Koroškem in Mežica pa načrtovali za danes in v četrtek.Za zdaj ugotavljajo na splošno slabši odziv kot prejšnja leta, je pa odziv po navedbah NIJZ trenutno precej boljši v občini Črna na Koroškem. Redno popoldansko vzorčenje krvi triletnikov je predvideno še v četrtek. Če bo interes, pa bodo organizirali dodatne termine, zato zainteresirane starše triletnikov iz Zgornje Mežiške doline vabijo, naj pokličejo na številko 041 654 455.Posamezni starši bodo za svojega otroka rezultate prejeli takoj, ko bodo izvedene analize, to je predvidoma do konca junija. Končne rezultate analiz pa na NIJZ pričakujejo konec avgusta, ko običajno prejmejo tudi rezultate za morebitne zamudnike in ko izvedejo tudi statistično analizo.Odvzemi vzorcev krvi otrok in preverjanje vsebnosti svinca sodijo v 15-letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, ki je obremenjeno s težkimi kovinami. Rezultati preverjanja vsebnosti svinca v krvi otrok so merilo za oceno napredka programa ter podlaga za načrtovanje prihodnjih ukrepov.Preverjanje vsebnosti svinca v krvi otrok pa ni edina aktivnost ravenskega NIJZ na tem področju. Veliko izvajajo tudi aktivnosti na področju preventive. Trenutno so tik pred objavo drugega dela informativnega lutkovnega filma Mici, ki bo tokrat vrtnarila. Konec oktobra bo ravenski NIJZ sodeloval tudi v mednarodnem tednu preprečevanja zastrupitev s svincem, upa pa tudi na ponovno izvedbo kakšne delavnice v vrtcih.V zvezi z vrtci letos izvajajo tudi dodatno nalogo, in sicer pregled stanja in onesnaženosti tal na vrtčevskih igriščih s pripravo predlogov načrta celovite sanacije, so še pojasnili na NIJZ.Sanacijski program za Zgornjo Mežiško dolino, ki se financira iz državnega proračuna, se z letom 2022 izteka. Kako bo s prihodnjimi aktivnostmi, lahko zgolj ugibamo, pravijo na NIJZ, kjer pa so že podali predloge, da bi odvzeme krvi izvajali tudi v prihodnje, ko se bodo izvajali nekateri projekti v EU.Ukrepe, za katere je podlaga sanacijski program, vsako leto izvajata tudi občini Črna na Koroškem in Mežica. Aktivnosti občin so usmerjene predvsem v zmanjševanje prašenja v okolju, med drugim z asfaltiranjem makadamskih cest, mokrim čiščenjem javnih površin in čiščenjem fasad.