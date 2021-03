Ogenj poškodoval Dom kulture v Velenju

Dom kulture v Velenju sodi med najkvalitetnejše, celostno zasnovane objekte povojne, moderne arhitekture v Sloveniji. FOTO: Piano Brane

Neznanci so minulo noč zanetili ogenj ob Domu Kulture Velenje. Požar je poškodoval fasado doma, kamniti tlak, stopnišče z ograjo in nadstrešek nad stranskim vhodom. Z zlonamernim dejanjem so storilci povzročili škodo na pomembnem kulturnem spomeniku, so sporočili z velenjske občine.Zgorelo je tudi več stolov in miz, ki so bili zloženi pod stopnišče, saj gostinski lokal, ki se nahaja ob domu, zaradi epidemije ne obratuje. Požar so pogasili velenjski gasilci. Kaznivo dejanje je občina prijavila na Policijsko postajo Velenje, ki že raziskuje primer. Obseg škode še ocenjujejo.Vsako tovrstno dejanje velenjska občina strogo obsoja in si želi, da se v prihodnosti ne bi ponavljala. Vse občane zato poziva, da, če bodo priča podobnim dejanjem, to sporočijo redarski službi skupne občinske uprave Saša regije ali prijavijo na Policijsko postajo Velenje.