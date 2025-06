Več sto stanovanj prejelo napačne račune za ogrevanje

Podjetje Brunata, ki izvaja delitev porabljene toplotne energije v večstanovanjskih objektih v Trbovljah in Komunala Trbovlje sta Trboveljčane v kakšnih 400 stanovanjih obvestila, da so jim za maj izdali napačne račune. Gre za občane v posameznih objektih na Ulici 1. junija, Rudarski cesti, Šuštarjevi koloniji in Sallauminesu.

Vzrok? Napačno obračunavanje porabe toplote zaradi napačnih podatkov glede porabe, ki smo jih prejeli od ljubljanskega podjetja Brunata, ki izvaja delitev porabljene toplotne energije večstanovanjskih objektov, pojasnjujejo na Komunali. Do napake ni prišlo na naši strani, dodaja direktor Komunale dr. Jani Žlak.

V podjetju Brunata pojasnjujejo, da so deleže porabe pomotoma obračunali na osnovi podatkov za april – namesto za maj. Napako, pravijo, so odpravili in v drugo posredovali »pravilno obračunsko tabelo«.

Komunala se je v dopisu ljudem opravičila in obljubila dobropis za preveč zaračunano porabo.