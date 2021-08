Olaj: Policija nikomur ne odreka informacij javnega značaja

Generalni direktor policije Anton Olaj se je danes odzval na zahtevo Policijskega sindikata Slovenije za dostop do gradiv v zvezi s strokovnim nadzorom nad delom Policijske uprave (PU) Ljubljana. Na Twitterju je napisal, da policija nikomur ne odreka informacij javnega značaja, obenem je oba sindikata pozval h konstruktivnosti.



Policijski sindikat Slovenije je namreč na Olaja pred dnevi naslovil zahtevo za dostop do gradiv, ki se nanašajo na strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana in centra za varovanje in zaščito uprave za policijske specialnosti med 14. in 17. julijem, ki je bil odrejen zaradi dogodkov med 5. in 7. julijem, ko je policija obravnavala več prijav na škodo nekaterih poslancev DZ.



Prav tako je sindikat zahteval dostop do gradiv, ki se nanašajo na strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana med 27. junijem in 5. julijem, odrejenim v zvezi z aktivnostmi in varovanjem neprijavljenega javnega shoda na Prešernovem trgu v Ljubljani 25. junija. Kot smo poročali tudi v Delu, se je na podlagi poročil navedenih nadzorov Olaj odločil o pravicah iz delovnega razmerja tako, da je trem članom sindikata izdal delovnopravni ukrep - opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.



Tako Policijski sindikat Slovenije kot Sindikat policistov Slovenije menita, da gre za zelo nevaren precedens, ki v javnosti vzbuja hudo pristranskost v odločitev vodstva policije, zato lahko v nadaljevanju vpliva tudi na varnost ostalih policistov, predvsem v postopkih z ekstremnimi skupinami.



Olaj se je na poziv odzval na Twitterju, kjer je napisal, da policija nikomur ne odreka informacij javnega značaja. »Tudi sindikat bo lahko vpogledal oz. dobil zaprošene podatke,« je navedel. Hkrati je dodal, da podpira prizadevanja obeh policijskih sindikatov glede varovanja kolektivnih interesov delavcev in ju pozval h konstruktivnosti.

