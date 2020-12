Opozicija na ustavno sodišče

Ljubljana – Po sprejetju sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o investicijah v vojsko bodo varuhi ustave predvidoma najprej presojali ustavnost in zakonitost samega sklepa. Zahtevo za oceno ustavnosti zaradi domnevne kršitve 90. člena ustave in 44. člena, ki govori o pravici do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, naj bi Levica skupaj s preostalo opozicijo – usklajevanja so včeraj še potekala – vložila previdoma danes.Ustavnemu sodišču bodo predlagali absolutno prednostno obravnavo zadeve, zadržanje zakona o investicijah v vojsko in tudi njegovo razveljavitev, zato da bi bil ta spet vrnjen v postopek in bi bila omogočena izvedba referenduma.»Sklep, ki je bil sprejet, ni vsebinsko skladen z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi, saj bi moral biti pomemben element nujnosti takšnega sklepa, s katerim se omeji pravica do referenduma, tudi procesna nujnost,« pojasnjuje vodja poslanske skupine Levicein dodaja, da bi torej zakon, ki predvideva 780 milijonov evrov za investicije v vojsko v prihodnjih šestih letih, moral biti vložen po nujnem postopku, iz česar bi potem lahko sledila tudi neodložljivost njegove uveljavitve.V svoji argumentaciji tako sledijo pomislekom parlamentarne zakonodajno-pravne službe, ki je pred sprejetjem sklepa o nedopustnosti referenduma opozorila, da iz vladne obrazložitve novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki je uvedla možnost sprejetja sklepa o nedopustnosti referenduma, izhaja povezanost zahteve po takojšnji razglasitvi zakona z obravnavanjem po nujnem postopku in takojšnjo uveljavitvijo zakona, česar pa v tem primeru vlada ni storila. Poleg procesne neskladnosti po besedah Mateja T. Vatovca tudi vsebina zakona o investicijah v vojsko po njihovem mnenju ne ustreza 90. členu, ki določa, da zoper zakone o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države in varnosti ni dopustno razpisati referenduma.Prav nasprotno kot opozicija zatrjujejo na obrambnem ministrstvu, ki ga vodi Matej Tonin, in se pri tem opirajo tudi na mnenje ustavnih pravnikov dr.in dr.. Da nujnost obstaja že celo desetletje, saj Slovenska vojska že dolgo ne dosega potrebne ravni pripravljenosti, pa je ob sprejemanju sklepa o nedopustnosti referenduma opozoril državni sekretar na ministrstvu za obrambo Uroš Lampret.Pričakovati je, da bodo v Levici, ko bo zakon začel veljati – torej konec tedna –, na ustavnem sodišču zahtevali še oceno ustavnosti zakona zaradi kršitve drugega odstavka 90. člena. Skladno z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi to lahko stori že en sam volivec, ustavno sodišče pa mora o tem odločitev sprejeti v 30 dneh.