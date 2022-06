Opozorilo pred močnejšimi nevihtami z nalivi, močnejšimi sunki vetra in točo

Nevihte se z zmerno hitrostjo že pomikajo s severozahoda in zahoda proti jugu oziroma jugovzhodu. Velika verjetno nastanka močnejših neviht je tako napovedana pretežno za Koroško, Štajersko in Dolenjsko. Napovedani so nalivi, močnejšimi sunki vetra in tudi toča.

Proti jutru se bo ozračje umirilo, ko se bo tudi deloma zjasnilo, sporočajo iz Agencije za okolje (Arso). Za jutri napovedujejo delno jasno vreme, z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek. Najverjetnejše bodo v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.