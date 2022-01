Oprostilna sodba pomeni zmago pravne države

V nadaljevanju preberite:

Prost pretok ljudi in blaga znotraj Evropske unije prinaša vrsto ugodnosti in prednosti, a hkrati tudi pasti. S tem je med drugim namreč pridobil tudi kriminal. Kako se v današnjem svetu ustrezno boriti proti kaznivim dejanjem, je večkrat trd oreh že za posamezne države članice EU, še bolj pa se pri preiskovanju in pregonu zaplete, ko gre ta čez državne meje. Države EU sodelujejo na več področjih, kot eno od pomembnejših se je izkazala tudi potreba po sodelovanju v kazenskih postopkih. O tem prof. dr. Anže Erbežnik pravi, da »v EU ne gre zgolj za sodelovanje držav članic, ampak za federalno tvorbo«.