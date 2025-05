Osebna asistenca: najpomembnejši pripomoček za samostojno življenje

V nadaljevanju preberite:

Ponosen, viden in močan je geslo evropskega dne neodvisnega življenja, ki ga zaznamujemo 5. maja, ob katerem hendikepirane osebe opozarjajo na to pravico in opozarjajo na ovire, s katerimi se spopadajo. Osebna asistenca je eden od ključnih mehanizmov, ki jih je država vzpostavila za njeno uresničitev, a so pogledi na to, kakšna naj bi bila ustrezna ureditev, pogosto nasprotujoči, nezadovoljnih pa veliko, na kar bodo s protestom danes opozorili v sindikatu osebne asistence.

Zaradi plač, dopustov, dodatkov in drugih delavskih upravičenj sindikat osebne asistence danes ob 11. uri organizira protest pred vladno stavbo.