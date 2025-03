Kakšne spremembe nas čakajo glede osebnih izkaznic in potnih listov

Novela zakona o osebni izkaznici ter zakona o potnih listinah, ki sta bila marca 2025 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, prinaša pomembne novosti za pridobitev osebnih dokumentov in njihovo uporabo.

Novo osebno izkaznico, ki jo je doslej prejelo več kot 800.000 državljanov, je mogoče uporabljati tudi kot kartico zdravstvenega zavarovanja. To ne velja za otroške osebne izkaznice, saj niso izdane z elektronsko identiteto. Kljub temu bodo predvidoma od pomladi 2026 otroške osebne izkaznice, izdane od takrat dlje, vključene v elektronski sistem in se bodo tako lahko uporabljale tudi kot kartice zdravstvenega zavarovanja.

Novela predstavlja tudi uvedbo potne listine Evropske unije za vrnitev, namenjene državljanom Evropske unije, ki so v tujini ostali brez potovalnih dokumentov, na primer zaradi kraje. Druge države Evropske unije bodo enako pomoč v tujini nudile našim državljanom.

Poenotenje sistema digitalnih fotografij

Zakon določa tudi nove ukrepe za preprečevanje predložitve lažnih fotografij tako za osebne izkaznice kot za potne liste. V roku enega leta bo v veljavo stopila obvezna uporaba digitalnih fotografij prek sistema e-fotograf, ki bo zagotovila sledljivost fotografije. Ukrep bo med drugim skrajšal tudi čas obdelave vlog, saj bo sistem sam opravil skeniranje in preverjanje kakovosti fotografij.

Kljub temu bodo državljani v posebnih okoliščinah še vedno lahko predložili klasično fotografijo v fizični obliki, na primer zaradi bolezni ali drugih razmer, ko pridobitev digitalne fotografije ne bo mogoča.

Novela zakona prav tako skrajšuje rok hrambe fotografij v elektronskem odložišču z enega leta na šest mesecev, fotografi pa podobe obraza ne bodo smeli digitalno popravljati niti hraniti več kot en delovni dan po posneti fotografiji.

V letu 2024 vročenih več kot 240.000 osebnih dokumentov

Doslej je državljan ob vročitvi osebnega dokumenta podpisal papirnato povratnico, ki so jo kasneje na upravni enoti skenirali in vnesli v sistem. V roku enega leta bodo na ministrstvu zagotovili tehnično podporo za digitalni podpis na napravi poštarja, preko katere se bo podpis elektronsko vnesel v sistem upravnih enot in tako zmanjšal njihovo preobremenjenost.

Na ministrstvu upajo, da bodo novi ukrepi skrajšali čakalne dobe na upravnih enotah. FOTO: Špela Kuralt

V letu 2024 je bilo po pošti vročenih več kot 70.000 potnih listov in 171.000 osebnih izkaznic. Ob predpostavki, da je ročen vnos posamezne povratnice delavcu oz. delavki vzel tri minute, je v preteklem letu tovrstno delo obsegalo okoli 12.000 ur.

Z uveljavitvijo digitalnega podpisa bodo na upravnih enotah posredno obravnavali tudi problematiko fiktivnih prijav prebivališč, saj bodo podpis z vloge za izdajo osebnega dokumenta lahko primerjali s podpisom, ki je na dokazilu o pravici do prebivanja na naslovu. V primerih, ko bo med podpisoma prišlo do večjega odstopanja, bodo na upravni enoti o tem obveščeni.

Prstne odtise bodo hranili 15 dni

V roku pol leta od uveljavitve novele zakona bo enostavnejša morebitna reklamacija, saj se bodo prstni odtisi na upravni enoti hranili ne več le en dan, temveč 15 dni. V primeru, da državljan ob vročitvi osebnega dokumenta opazi napako, mu ne bo treba osebno ponovno obiskati upravne enote, saj bodo njegov prstni odtis v tem časovnem obdobju še vedno hranili.

Državljani se bodo lahko odločili tudi za avtomatizirano obveščanje o datumu izdelave osebnega dokumenta, in sicer tako, da bodo ob oddaji vloge navedli svojo elektronsko pošto. Na ta način bo novela o zakonu dodatno razbremenila upravne enote.

Novela zakona prinaša novost tudi za imetnike službenega in diplomatskega potnega lista. Omogočala bo pridobitev dveh potnih listov te vrste, če za to obstaja upravičen razlog (na primer žigi ene države, ki lahko povzročijo težave pri vstopu v drugo državo).

Predstavljene spremembe bodo zmanjšale obremenjenost upravnih enot in pripomogle k bolj učinkovitemu in dostopnemu sistemu osebnih dokumentov za vse državljane.