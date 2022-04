Osem tisoč Slovencev je v prostovoljskih službah

Slovenija bo to soboto že trinajstič v znamenju prostovoljstva. Prek 450 organizacij in desetkrat toliko prostovoljcev bo v organizaciji Slovenske filantropije v 81 mestih in na 185 predstavitvah nagovorilo ljudi, da Slovenija potrebuje aktivne državljane, ki se jim ni odveč odzvati na potrebe svoje skupnosti. Soustvarjanje le-te bo tudi rdeča nit sobotnega Dneva za spremembe.

Kot pravi direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, je skupnost poleg družine naša osnovna celica: »Predstavlja povezanost, pripadnost, varnost, prostor, v katerem odraščamo, v katerem največkrat delujemo, v katerem tkemo prijateljstva, ustvarjamo družine, srečujemo sosede, hodimo v naravo. Skupnost je vključujoča, kadar lahko vsak njen član v njej živi tudi svojo družbeno vlogo. Taka skupnost je odprta in prijazna do prebivalcev.« Ustvarjanju »prijaznih in vključujočih skupnosti, kjer se vsi, ne glede na okoliščine, počutimo sprejete in varne«, velja tudi njen poziv pred sobotnimi dogodki.

Odprtih 65 »delovnih mest« za prostovoljce

Tereza Novak, direktorica Slovenske filantropije. FOTO: Osebni arhiv

Trenutno je na spletni strani Slovenske filantropije objavljenih 65 »prostih mest« za prostovoljce. Izbira je pisana: pomagati je mogoče z lektoriranjem, poučevati sirsko dekle slovenščino, poučevati starejše tuje jezike, jim nuditi učne ure iz psihologije ali jih preprosto učiti uporabljati pametni telefon ali jim biti za družabnika, pomagati šolarjem pri domačih nalogah, biti z obolelimi za rakom, opravljati vzdrževalna dela …

Največ aktivnosti za starejše in ranljive

Že raziskava desetletje nazaj je pokazala, da smo Slovenci naklonjeni prostovoljskemu delu, da se jih je precej v tem že preizkusilo in da bi bilo za prostovoljsko delo pripravljeno poprijeti celo 80 odstotkov vprašanih. Med temi so prednjačile ženske, glede na zaposlitveni status upokojeni, po izobrazbi pa osebe s srednjo ali poklicno šolo. Trenutno je v Sloveniji slabih 1800 prostovoljskih organizacij z več kot 7100 prostovoljci.

V soboto bo največ predstavitev, skupaj več kot petdeset, namenjenih starejšim in ranljivim skupinam, med katerimi so tudi begunci iz Ukrajine. V društvu Hospic jim pripravljajo čajanko, prav tako na 25 ukrajinskih državljanov niso pozabili v Cerknici. Tudi pri ljubljanskem Rdečem križu (RK) že iščejo prostovoljce za organizirane sprehode ukrajinskih beguncev po Ljubljani, z namenom, da jih seznanijo z novim lokalnim okoljem. Po podatkih Tjaše Bratuš, vodje projektov - koordinatorke socialnih programov pri RK, se je nekaj oseb že javilo, računajo pa, da »se bodo v tem tednu zainteresirani za sodelovanje še odzvali«.

Srečevalnica Srečevalnica je program, ki ga na območnem združenje Rdečega križa Ljubljana organizirajo in izvajajo primarno za njihove prejemnice humanitarne pomoči in je spremljevalna oblika podpore in pomoči - ob redni delitvi humanitarne materialne pomoči. Je odprt prostor, ki omogoča uporabnicam dostop do informacij, svetovanja, sočasno pa je prostor, znotraj katerega se lahko udeleženke naučijo novih ročnih spretnosti, krepijo in urijo socialne veščine in ohranjajo psihofizično kondicijo.

»Ob povečanem prihodu beguncev v naš humanitarni center smo se odločili v reden program umestiti tudi aktivnosti, namenjene posebej beguncem, in seveda z možnostjo vključevanja naših rednih uporabnic,« dodaja Bratuševa in napoveduje, da bodo v kratkem organizirali tudi neformalno učenje slovenskega jezika, prostor za informiranje o pravicah glede na status in druge ustvarjalno obarvane delavnice za povezovanje in širjenje socialne mreže: »Na drugi strani pa si želimo begunce in begunke spodbuditi k vključevanju in širjenju njihovih znanj in veščin, ki bi jih lahko prenesli na naše uporabnike in uporabnice.«