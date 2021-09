Oskrunili spomenik v središču Ljubljane

Neznanci poškodvali spomenik NOB v središču Ljubljane. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff

V središču prestolnice so ponoči neznanci poškodovali spomenik NOB na Ulici talcev 2, ki velja za prvi javni povojni spomenik v Ljubljani. O dogodku je že bila obveščena policija.Po prvih informacijah​ so vandali poškodovali spominsko ploščo z imeni ustreljenih talcev in prostostoječo vazo z ročaji, ki služijo za obešanje vencev. Bronasti kip talca na podstavku, delo kiparja, je na srečo ostal nepoškodovan. »Danes dopoldne smo bili obveščeni o poškodovanju enega izmed spomenikov na območju centra Ljubljane. Po doslej zbranih obvestilih je za zdaj še neznani storilec ponoči na spomeniku poškodoval spominsko ploščo in vazo. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so pojasnili na policiji.