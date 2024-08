Četrtina delovnih mest za učitelje za nedoločen čas

V nadaljevanju preberite:

Največ objavljenih prostih mest je bilo lani in tudi letos v vzgoji in izobraževanju. Več kot v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih ter zdravstvu in sociali, a vseeno se je dobrih 400 vzgojiteljev in učiteljev julija na novo prijavilo na zavod za zaposlovanje. Številke sicer kažejo, da je tudi teh, ki se julija na novo prijavijo na zavod, vsako leto manj. Prostih delovnih mest je trenutno precej več, kot je šolnikov na zavodu, a ravnatelje skrbi, ker se na razpise skoraj nihče ne prijavi.

Ravnatelji že nekaj časa opozarjajo, da nimajo več koga izbrati za delo učitelja. Po njihovih ocenah jih primanjkuje vsaj 4000. Pouk sicer je, a z učenci delajo že upokojeni, študentje in zaposleni, ki nimajo ustrezne izobrazbe.

»Do zdaj smo imeli šest razpisov za učitelja matematike. Prijavila se je le ena, ni imela vseh pogojev, ampak bi jo takoj vzeli. Potem si je premislila in bo ostala v banki. V jugovzhodni Sloveniji trenutno pet šol išče matematika,« razlaga pomočnica ravnateljice OŠ Vavta vas Bogdana Hočevar. Pouk matematike bo, sedmošolce bo poučevala tudi sama, sicer učiteljica razrednega pouka.

Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič, sicer ravnateljica OŠ Danile Kumar, opozarja: »Zaradi pomanjkanja učiteljev zaposlujemo neustrezen kader in krčimo programe. Na naši šoli imamo, denimo, v osmem in devetem razredu možnost imeti sedem manjših učnih skupin, ampak če imam samo tri učitelje, manjših učnih skupin ne bo. Namesto da bi delali s 15 otroki v razredu, jih bo vsaj 25. Kakovost je s tem slabša, čeprav je pouk izpeljan.«