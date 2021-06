Otroke nujno stran od zaslonov

V nadaljevanju preberite: Strokovnjaki so opozorili na skrb vzbujajoče slabo gibalno učinkovitost in število debelih otrok, hkrati pa na naraščajoče število otrok, ki so zasvojeni z uporabo elektronskih naprav. Prav zaradi večmesečne šole na daljavo naj otroci in mladostniki počitnic ne preživljajo za zasloni, čeravno se velikokrat pretirana uporaba razmahne prav v tem času, ko pri veliko otrocih omejitev pred zasloni ni. Letos so te nujne, opozarjajo strokovnjaki.