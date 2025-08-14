Hrvaška uvaja univerzalni otroški dodatek, pri nas ta še vedno socialni korektiv

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška je pred kratkim napovedala, da bo uvedla univerzalni otroški dodatek in ga bo kot ukrep demografske politike deležen vsak mladoletnik. Tako naj bi se pridružila večini članic EU, v katerih je otroški dodatek družinski transfer, ne socialni korektiv, kot je bil do zdaj in je tudi v Sloveniji, kjer sta upravičenost in višina odvisni od dohodka družine.

Pri nas je v preteklosti že več vlad proučevalo možnost, da bi bil dodatek namenjen vsem otrokom, a se je večinoma ustavilo pri denarju. Tokratna koalicija si tega cilja ni postavila. Kljub napovedim, da bi se pri izračunih upravičenosti do javnih sredstev lahko vsaj delno upošteval stanovanjski status prejemnikov, tudi pri tem ne kaže, da bodo v tem mandatu narejeni premiki.