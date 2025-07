V nadaljevanju preberite:

Uvedba univerzalnega otroškega dodatka, denarnega nadomestila, ki bi ga prejemal vsak otrok kot demografski ukrep ne glede na socialno-ekonomske razmere, v katerih živi, je na Hrvaškem, kot kaže, pred vrati. Kot so nam potrdili z ministrstva za demografijo in priseljevanje, delovna skupina že tri mesece pripravlja novo zakonsko rešitev, ki bi temeljila na najboljši evropski praksi ter hrvaških potrebah in možnostih.