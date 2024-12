Romsko vprašanje: Med ukrepi več vključevanja v vrtec in učenja slovenščine

»Kot smo se celovito lotili ostalih reform ali sprememb, smo se tudi romske tematike,« je podpredsednik vlade Matej Arčon opisal seznanitev vlade z izhodišči za spremembe več zakonov, s temi ukrepi pa naj bi, med drugim, dosegli večjo vključenost otrok v izobraževanje in izboljšanje bivanjskih razmer romske skupnosti.

Koalicijska večina je v tem mandatu zavrnila predloge zakonskih sprememb skupine županov in tudi poslancev NSi, s katerimi so, med drugim, hoteli spodbuditi obiskovanje šole romskih otrok, rekoč, da bodo oblikovali svoj paket ukrepov, ki, kot so zapisali, »stremijo k izboljšanju življenjskih pogojev in enakopravni vključitvi romske skupnosti v družbo«.

Glede otrok zakonski posegi prinašajo rešitve za vključevanje romskih otrok v sistem predšolske vzgoje za tiste, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo niso bili vključeni vanj, organizacijo pouka slovenskega jezika in kulture za učence v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, pa tudi »zbiranje podatkov na podlagi etnične pripadnosti zaradi omogočanja izvajanja pravice do vzgoje in izobraževanja« in »zagotavljanje varnosti učencev na način, da lahko šola občasno zagotovi doseganje cilje vzgoje in izobraževanja z drugimi oblikami organiziranega dela z učencem izven oddelka ali skupine, če je potrebno«.

Kako točno naj bi to izvedli, niso pojasnili. Napovedujejo tudi natančnejše opredelitve spremljanja in opravičevanja izostankov, z možnostjo zgodnejše vključitve centra za socialno delo v družinsko dinamiko.

Socialni partnerji so že v okviru Ekonomsko-socialnega sveta obravnavali predlog sprememb pri otroških dodatkih. Zdaj namreč velja, da je otroški dodatek povečan za 20 odstotkov, če otrok, mlajši od štirih let, ne obiskuje vrtca. Ta določba velja še iz časov, ko je bilo težko dobiti mesto v vrtcu, zdaj pa ga je dovolj in nameravajo zato zvišanje ukiniti.

Predvidevajo tudi zaposlitev občinskega koordinatorja za izboljšanje položaja romske skupnosti, ki naj bi jo povezoval z institucijami in lokalno oblastjo, zagotovili pa naj bi tudi pogoje za urejanje prostorske problematike naselij. V noveli zakona o financiranju občin so navedli kriterije za razdelitev namenskih sredstev za občine z evidentiranim romskim prebivalstvom.