Pahor bi bil glavni lobist za Varnostni svet OZN

Borut Pahor bo drugi mandat na funkciji predsednika republike končal 23. decembra, nato bo imel eno leto na razpolago pisarno bivšega predsednika republike. Njegova najpomembnejša naloga v postpredsedniškem času bo, kot kaže, promocija in lobiranje za slovensko kandidatura za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov za obdobje 2024–2025.

Predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon ter predsednik republike Borut Pahor sta se o tem po naših informacijah že večkrat neuradno pogovarjala, a formalnega dogovora med MZZ in Pahorjem glede promocije in lobiranja za kandidaturo za zdaj še ni. Zunanja ministrica je javno že povedala, da bi bile bogate zunanjepolitične izkušnje Pahorja, kakor tudi njegova poznanstva s številnimi predsedniki držav in vlad v EU ter po svetu zelo dobrodošle pri iskanju podpore za slovensko kandidaturo za varnostni svet, ki je glavni zunanjepolitični cilj države v prihodnjem letu.