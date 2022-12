Pahor: Imel sem to čast, da sem bil vaš vrhovni poveljnik

Odhajajoči predsednik republike, ki se mu bo desetletno predsedovanje izteklo jutri, primopredaja poslov Nataši Pirc Musar pa bo pojutrišnjem, je danes kot vrhovni poveljnik obrambnih sil opravil še poslovilni obisk pri Slovenski vojski. Obisk je potekal v vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki.

»Vi ste ponosni dediči vojske, ki je ubranila našo samostojnost in neodvisnost, in imel sem to čast, da sem bil vaš vrhovni poveljnik,« je ob slovesu povedal četrti predsednik Republike Slovenije.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Poudaril je, da je Slovenija del zahodnega sveta in del zavezništva Nato, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske pa zelo pomembno prispevajo k ugledu Slovenije v tujini.

»V desetih letih sem obiskal skoraj vse misije. Vedno sem čutil posebno vznesenost, ker so mi najvišji častniki na misijah poročali o tem, kako zgledno, profesionalno, zavzeto, s srcem in človeško deluje Slovenska vojska, zaradi česar si v misijah poleg vsega spoštovanja pridobi še zaupanje ljudi,« je dodal in poudaril, da Slovenija potrebuje vojsko, ker jo potrebuje naša država in varnost naših ljudi.

»Opravljate zelo pomembno delo. Ljudje vam zaupamo. Verjamemo, da se lahko zanesemo na vas tudi v miru, ko smo potrebni vaše pomoči. In vedno smo je bili deležni: profesionalne, zavzete in s srcem. Niste se prikupili samo ljudem, kjer skrbite za mir na misijah v tujini, ampak tudi našim ljudem. Imate ugled in treba ga je skrbno čuvati,« je še povedal.

Ob tej priložnosti se je predsednik republike posebej zahvalil svojemu pribočniku, polkovniku Branku Podbrežniku, in poveljniku Gardne enote Slovenske vojske, podpolkovniku Marku Hlastecu. Vročil jima je posebno priznanje, zahvalo predsednika Republike Slovenije.

Aktualni obrambni minister Marjan Šarec je ob priložnosti poudaril, da naj to ne bo Pahorjevo slovo od ljudi, temveč slovo od funkcije. »Funkcije minejo, nikoli pa ne mine biti človek. Če bomo vsi skupaj delali za Slovenijo, se nam za prihodnost ni bati.«

