Pahorjevo slovo z državniškega odra

Če smo bili pred 31 leti sposobni ustvariti razmere za ustanovitev lastne države, moramo biti v novem zahtevnem času sposobni izpeljati trajnosten, zeleni in digitalni prehod, je bilo ključno sporočilo predsednika republike Boruta Pahorja na državni proslavi na dan državnosti.

Osamosvojitev je še vedno navdih in motivacija za aktualne izzive, ki so pred Slovenijo. »V renesansi demokratične in geopolitične preobrazbe smo bili Slovenci sposobni ustvariti razmere za ustanovitev lastne države,« je dejal Pahor in dodal, da smo bili takrat gospodarji svoje usode. A zdaj vstopamo v »zelo kompleksen, prepleten in zapleten čas v Evropi in svetu«.

Zaradi vojne v Ukrajini se po njegovem vse države dodatno oborožujejo, soočamo se z nevarnostjo prehranske in energetske nepreskrbljenosti, visoka inflacija, ki jo poganjajo tudi posledice vojne, zdaj upočasnjuje okrevanje in maje temelje socialne stabilnosti. V tem ključnem zgodovinskem času je torej potrebno, da »nakopičene probleme rešujemo strpno, preudarno in razsodno«.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Golob poudaril zahtevnost časa

V teh razmerah moramo po njegovih besedah dodatno okrepiti vse elemente državnosti, okrepiti demokracijo, njene institucije in vrednote. »Demokracija je sveti gral naše države. Zelo skrbno moramo paziti, da politična razhajanja ne prerastejo v razkol,« je dejal Pahor.

Predsednik vlade Robert Golob je v poslanici ob dnevu državnosti poudaril, da so časi, v katerih živimo, zahtevni. Meni, da smo v obdobju od osamosvojitve ne le obdržali samostojnost in neodvisnost, ampak smo postali tudi ponosni in enakopravni člani širše evropske družine.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič si je privoščila z vidika protokolarnih pravil zelo svoboden vstop na prireditveni prostor. FOTO: Blaž Samec/Delo

Opozicija tokrat z zavodom Iskreni

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki si je privoščila z vidika protokolarnih pravil zelo svoboden vstop na prireditveni prostor, je v slavnostnem nagovoru v parlamentu poudarila, da ni potrebe po neskončnih delitvah in da je samo od nas odvisno, ali bomo subjektivne resnice uporabljali za nadaljevanje delitev ali za iskanje skupnih vizij.

Lani je celotna opozicija bojkotirala državno proslavo ob dnevu državnosti, na kateri je imel slavnostni govor takratni premier Janez Janša, udeležila se je alternativne proslave v organizaciji kulturnikov in civilne družbe. Letos so se državne proslave udeležili tudi nekateri vidni politiki z desnega političnega pola, med njimi pa ni bilo Janše.

Opozicijski politiki so se udeležili proslave v organizaciji zavoda Iskreni v Pivki, kjer je bil slavnostni govornik Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta.