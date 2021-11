Pandemija še poslabšala stanje, tudi v digitalnem okolju

V nadaljevanju preberite:

»Vsakršno nasilje nad ženskami in deklicami je nesprejemljivo in pomeni hudo kršitev človekovih pravic. Potrebno je zavedanje, da je za nasilje vedno odgovorna oseba, ki ga povzroča, ne glede na to, kaj je žrtev rekla, storila ali ni storila,« je eno od sporočil varuha človekovih pravic Petra Svetine ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, katerega namen je ozaveščanje o njegovih razsežnostih in posledicah nasilja. Številne organizacije opozarjajo na poslabšanje stanja v času epidemije na globalni ravni, pa še na to, da je treba pri obravnavi tega področja pozornost usmeriti tudi na digitalno dimenzijo.