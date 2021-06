Papež Frančišek za novomeškega škofa imenoval Andreja Sajeta

Andrej Saje je novi novomeški nadškof. FOTO: Slovenska škofovska konferenca

je danes za novomeškega škofa imenoval msgr. dr., dosedanjega sodnega vikarja. Saje je leta 1991 diplomiral iz bibličnih ved (Psalm 106) pri. Leta 1997 je odšel na študij v Rim, kot član nemškega zavoda Teutonik v Vatikanu se je vpisal na Fakulteto za kanonsko pravo Papeške univerze Gregoriane. Dve leti kasneje je magistriral in kasneje tudi doktoriral.Po vrnitvi v Slovenijo aprila leta 2003 je bil imenovan za generalnega tajnika in tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference (SŠK), za študijskega prefekta v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani, za sodnika Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani, za asistenta ter 4. maja leta 2009 tudi za docenta pri Katedri za kanonsko pravo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in za člana cerkvene komisije za ureditev odnosov z državo.Kot član cerkvene komisije za ureditev odnosov z državo se je posvečal raziskovanju pravnih temeljev ureditve odnosov med Katoliško cerkvijo in državo, so zapisali pri Slovenski škofovski konferenci.Med osrednje teme njegovega raziskovanja sodijo zakrament svetega zakona, razmerja med cerkvijo in državo ter vprašanja financiranja Katoliške cerkve. V zadnjih letih je sodeloval pri mednarodnem raziskovalnem projektu na temo verske svobode v Evropi in evropskem projektu o vzgoji in izobraževanju.Andrej Saje se je v odzivu na imenovanje zahvalil papežu Frančišku za izkazano zaupanje, pa tudi apostolskemu nunciju v Republiki Sloveniji nadškofu msgr.. Škofovsko posvečenje bo v nedeljo, 26. septembra letos.»Škofovsko službo sprejemam v veri v troedinega Boga in njegovo milost ter pomoč. Zavedam se svoje krhkosti in odgovornosti tega poslanstva in da je za oznanjevanje evangelija ter rast Božjega kraljestva na zemlji potrebno medsebojno sodelovanje. Zahvaljujem se prvemu novomeškemu škofu msgr.za vzpostavitev škofije in za vse njegovo delo. Hvala mojim pokojnim staršem za posredovanje daru življenja in vere ter vsem, ob katerih sem rasel in ste z menoj hodili po poti življenja. V svojih devetindvajsetih letih duhovništva sem doživljal Božji blagoslov in veliko lepega, v zaupanju v Božjo pomoč tudi sprejemam novo poslanstvo,« je še dodal Saje.Veseli se sodelovanja z verniki v prizadevanju za skupno dobro. »Živimo v svetu preizkušenj in novih izzivov, samo skupaj lahko naredimo nekaj dobrega, za udejanjenje resnice in pravičnosti, poštenosti in miru,« je še zapisal. Novomeška škofija sicer šteje šest dekanij (Črnomelj, Kočevje, Leskovec, Novo mesto, Trebnje in Žužemberk) in 71 župnij.