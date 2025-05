Papež Leon XIV. v Sloveniji imenoval novega nuncija, ki zna tudi hrvaško

Sveti sedež je danes objavil, da je papež Leon XIV. za novega apostolskega nuncija v Sloveniji imenoval italijanskega nadškofa Luigija Bianca. Nadškof Bianco, ki je doslej služboval kot apostolski nuncij v Ugandi, bo na tem pomembnem diplomatskem položaju nasledil francoskega nadškofa Jean-Marieja Speicha. Slednji bo, kot so sporočili iz Slovenske škofovske konference, Slovenijo zapustil 19. junija. Sočasno z imenovanjem v Slovenijo je bil nadškof Bianco imenovan tudi za apostolskega delegata na Kosovu.

Luigi Bianco se je rodil 3. marca 1960 v kraju Montemagno v Piemontu v Italiji. Duhovniško posvečenje je prejel razmeroma zgodaj, 30. marca 1985, star komaj 25 let, v svoji matični škofiji Casale Monferrato. Svojo akademsko pot je kronal z doktoratom iz kanonskega prava na Papeški univerzi Urbaniana v Rimu, kar mu je odprlo vrata v diplomatsko službo Svetega sedeža, kamor je vstopil 1. julija 1989.

Njegova zgodnja diplomatska leta so ga vodila skozi različne kulture in politične kontekste: najprej je služboval na nunciaturi v Italiji (1989–1991), nato v Egiptu (1991–1994), Argentini (1994–1999), na sosednjem Hrvaškem (1999–2002), kar mu je dalo dragocen vpogled v regijo, ter nazadnje v Španiji in Andori (2002–2009).

Prelomnica v njegovi karieri je nastopila 12. januarja 2009, ko ga je papež Benedikt XVI. imenoval za apostolskega nuncija v Hondurasu. S tem imenovanjem je prejel tudi naslovni nadškofovski sedež Falerone. V škofa je bil posvečen 25. aprila istega leta v katedrali Sant'Evasio v Casale Monferratu. Glavni posvečevalec je bil takratni vatikanski državni tajnik, kardinal Tarcisio Bertone.

Papež Frančišek je prepoznal njegove diplomatske sposobnosti in ga 12. julija 2014 imenoval za apostolskega nuncija v Etiopiji. Kmalu zatem, 10. septembra 2014, so se njegove odgovornosti razširile še na imenovanje za apostolskega nuncija v Džibutiju in apostolskega delegata v Somaliji. Ob tem je postal tudi posebni predstavnik Svetega sedeža pri Afriški uniji, kar priča o zaupanju v njegove sposobnosti delovanja v kompleksnem afriškem političnem okolju. Nazadnje, 4. februarja leta 2019, ga je papež Frančišek imenoval za apostolskega nuncija v Ugandi, kjer je službo v Kampali nastopil 8. aprila 2019.

Delovanje v zahtevnih okoljih in poudarek na miru

Službovanje nadškofa Bianca je bilo pogosto zaznamovano z delom v zahtevnih in tudi nevarnih regijah. Med njegovim mandatom v Etiopiji, Džibutiju in Somaliji, o čemer je poročala katoliška tiskovna mreža AMECEA, je deloval na območjih, kjer so kristjani pogosto manjšina ali celo preganjani, še posebej v Somaliji. Sam Bianco je ob neki priložnosti poudaril, da Bog svoje služabnike kliče prav tja, »kjer je človeštvo najbolj ranjeno,« spodbujajoč k nenehni osebni prenovi in preseganju znanega.

Med službovanjem v Ugandi, kot poroča agencija Fides, je nadškof Bianco večkrat pozval k prizadevanjem za mir, spoštovanju temeljnih človekovih pravic in dostojanstvu vsake osebe. Tamkajšnje voditelje in skupnosti je spodbujal, naj postanejo ambasadorji miru ter gojijo duha dialoga, sprave in medsebojnega poslušanja.

Nadškof Bianco je poliglot; poleg materne italijanščine tekoče govori še angleško, francosko, špansko in, kar je za Slovenijo lahko pomembno, tudi hrvaško.

Vloga apostolskega nuncija in delegata

Apostolski nuncij ima dvojno vlogo. Po eni strani je stalni diplomatski predstavnik Svetega sedeža v državi ali mednarodni organizaciji in ima v skladu z dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih iz leta 1961 status izrednega in pooblaščenega veleposlanika.

Po drugi strani je osebni predstavnik papeža pri krajevni Katoliški cerkvi. V tej vlogi opravlja notranje cerkvene naloge, skladno z določili cerkvenega prava. Med drugim je vpleten v postopek izbire in imenovanja novih škofov, vodi seznam duhovnikov, primernih za škofovsko službo, ter v papeževem imenu umešča novoimenovane škofe.

Vloga apostolskega delegata, kot bo Biancova naloga na Kosovu, je kot predstavnik Svetega sedeža pri krajevni Cerkvi na ozemlju, kjer Sveti sedež nima vzpostavljenih polnih diplomatskih odnosov z državo.